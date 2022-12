Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Connaissez-vous le furoshiki ? Il s’agit d’une technique japonaise traditionnelle d’emballage avec des tissus. Ceux-ci sont pliés et noués à des endroits stratégiques afin de couvrir, par exemple, une boîte carrée ou rectangulaire. Au revoir, papiers d’emballage, rubans et choux ! Simple, chic et original, le furoshiki permet de faire un geste pour l’environnement en plus de voler la vedette sous le sapin. Plusieurs entreprises locales de déco proposent une variété de tissus qu’on peut acheter en ligne, comme Öko créations. Emballant !