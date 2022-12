Les animaux de compagnie font aussi partie de la famille. Alors il n’y a pas de raison de ne pas leur offrir un petit (ou un gros) quelque chose, ou de gâter leur propriétaire.

Par la force d’Odin

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ODINDOGS Colliers en Biothane fabriqués par Odin en Montérégie

Solution de rechange au cuir, le Biothane présente des caractéristiques de durabilité et de résistance, tout en évitant de conserver ce si délicat fumet de chien mouillé. C’est avec ce matériau qu’Éric Bernier, passionné des canidés, a conçu une série de laisses, colliers et harnais originaux aux couleurs éclatantes. Ils sont fabriqués artisanalement dans son atelier de Saint-Basile-le-Grand.

Laisses et colliers Odin, à partir de 22,95 $

Chat s’explique !

IMAGE FOURNIE PAR SAINT-JEAN ÉDITEUR Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça ? répond à de nombreuses questions sur le comportement des félins.

Parfois, les comportements de nos félins peuvent nous sembler bien mystérieux. Mais il existe souvent un moyen de les décrypter, et c’est ce à quoi s’attelle la comportementaliste Sonia Paeleman dans ce guide répondant à 35 grandes questions sur des attitudes typiquement nébuleuses des chats : s’allonger sur le clavier, chasser des fantômes, exhiber ses trophées de chasse sanguinolents... Conseils et jeux-questionnaires garnissent le tout.

Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça ?, de Sonia Paeleman, Saint-Jean Éditeur, 22,95 $

Un coussin super confo

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BEONEBREED Un beau coussin, c’est bien, un lit orthopédique, c’est mieux.

Il n’y a pas que les humains qui passent une bonne partie de leur vie sur un lit, nos amis poilus aussi ! BeOneBreed, une entreprise de Belœil, propose des lits orthopédiques et confortables en mousse à mémoire de forme pour les chiens de tous les âges, en deux tailles. Très beaux, avec un joli choix de motifs et dans un tissu antiadhérent pour les poils, ils préviennent les problèmes de hanches, de dos et d’articulations des toutous.

Coussin nuage de BeOneBreed, 64,99 $

Pour les minous sur leur trente et un

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE PEPITO LE CHAT Colliers-nœuds papillons Pepito le chat

De fil en aiguille, le Montréalais Jean-Philippe Richard s’est aperçu qu’il adorait coudre des nœuds papillons pour son chat Pepito. Il s’est finalement résolu à monter une boutique, choisissant lui-même les tissus, les modèles et fabriquant à la main ces pièces pour minous. Le choix des motifs et couleurs est très large – plus d’une centaine. Tous sont ajustables et munis d’un système anti-étranglement. Pour les chats chics !

Nœud papillon Pepito le chat, 30 $

Lavage de lavande

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BLEU LAVANDE Pas toujours facile, l’heure du bain. Le shampoing sans rinçage facilite la vie.

C’est peut-être le moment ou jamais de passer un message subtil à un proche qui vous rend souvent visite avec son pitou qui adore se rouler dans la boue... Bleu Lavande propose un shampoing sans rinçage naturel et biodégradable idéal pour laver en douceur et rapidement toutou. Attitude, autre enseigne québécoise, a également une gamme de produits nettoyants et désodorisants efficaces. La plupart des produits conviennent aussi aux chats.

Shampoing sans rinçage Bleu Lavande, 18,50 $

Shampoing désodorisant et antidémangeaison sans rinçage, 14,95 $

Un arbre à chat, ça te branche ?

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ARBRASHA Arbre à chat Colossus, le plus imposant de la collection

Pas toujours très heureux, les designs des arbres à chat du commerce ! L’entreprise familiale Arbrasha, établie à Québec, recycle des chutes de bois pour concevoir une palette de modèles prédessinés ou entièrement personnalisés, en recourant à des branches naturelles pour un aspect plus harmonieux. Solides, écoresponsables et faits à la main, ils sont garnis de griffoirs, jeux, plateformes et cabanes pour tous les goûts.

Arbres à chat Arbrasha, à partir de 195 $

Avec toilettes privées

PHOTO MÉLANIE BUSSIÈRE, TIRÉE DU SITE WEB DE DOGGY BATHROOM Une litière… pour petits chiens, qui pourrait être utile en plein hiver.

Mis au point par un designer de Montréal et principalement fabriqué au Québec, le Doggy Bathroom est un bac à litière destiné aux chiens de petites races, même ceux qui lèvent la patte, équipé de tapis verticaux pour absorber les liquides et les odeurs. Pratique pour les déplacements, pour les toutous sensibles au froid intense, les chiots, les vieux routards... ou les propriétaires un peu découragés certains jours de pluie.

À partir de 219 $ pour le modèle simple, accessoires inclus