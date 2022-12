Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

La boîte à lunch et le sac à dos seront bientôt rangés pour deux semaines et les vacances pourront commencer. Pour marquer le coup, on organise un repas libre-service. Nachos, tacos, salades-repas ou pâtes, l’idée est d’offrir plusieurs choix de garnitures ou de sauces pour accompagner le plat. Chacun garnit ainsi son assiette avec ce qu’il préfère, et le tour est joué. Ce concept peut aussi s’appliquer aux boissons. Pour augmenter l’atmosphère de vacances, il suffit de dresser la table dans le salon et d’imposer le code vestimentaire de circonstance : tout le monde en pyjama de Noël, s’il vous plaît !