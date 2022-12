C’est toujours plus motivant de s’entraîner quand on est bien équipé. Voici quelques idées à glisser dans le bas de Noël des sportifs.

S’entraîner sans compter

Une corde à sauter intelligente qui compte le nombre de sauts, évalue la distance parcourue et estime le nombre de calories dépensées, c’est à la fois pratique et motivant. C’est ce que permet la corde à sauter Rookie, vendue par Apple. Une fois qu’elle est connectée à l’application, il est possible de créer un programme d’entraînement et de recevoir des statistiques sur son téléphone ou sa montre.

Corde à sauter intelligente Smart Rope ROOKIE, de Tangram Factory, 69,95 $

Un jeu d’enfants

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DÉCATHLON Planche à neige Snowskate

Vos jeunes sont trop grands pour sortir glisser ? Cette planche à neige va faire renaître l’envie de dévaler les pentes. Recommandée aux 6 ans et plus, elle est assez robuste pour jouer dans la neige et elle ne nécessite pas de bottes adaptées. Il suffit d’avoir assez d’équilibre pour rester debout pendant la descente. Une corde installée au milieu permet de retenir la planche lors des chutes.

Planche à neige Snowskate, noire ou rouge, 40 $

La tête au chaud

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE BONNETS COQUETS Bonnets de sport, par Bonnets coquets

On n’a jamais trop de tuques pour jouer dehors. Celles de la marque Bonnets coquets sont conçues au Québec pour les sportifs. Lors de l’achat en ligne, il est possible de sélectionner la tuque, le type de doublure – en bambou ou en polar – ainsi qu’avec ou sans trou pour les cheveux. Pratique ! La propriétaire Patricia Dufort explique que la taille des bonnets a été pensée pour les adultes, mais que le petit format convient aussi aux enfants. Il faut compter de cinq à sept jours entre le moment de la commande et la livraison.

Bonnets de sport, par Bonnets coquets, à partir de 34,99 $

SOS chaleur

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE HOT POC Boîtier de 4 pochettes chauffe-mains réutilisables, Hot Poc

Les chauffe-mains sont toujours pratiques quand il fait froid. Ceux de la marque Hot Poc sont réutilisables et pensés au Québec. Il suffit d’appuyer sur un petit disque métallique pour que la pochette remplie d’une solution saline se réchauffe. Une fois l’activité extérieure terminée, les pochettes doivent être bouillies dans l’eau chaude avant de pouvoir être réutilisées. Vendu dans différentes tailles et même avec des dessins rigolos, ce cadeau ne sera pas oublié dans le fond d’un tiroir.

Boîtier de 4 pochettes chauffe-mains réutilisables, Hot Poc, à partir de 34,99 $

Idée lumineuse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DÉCATHLON Ceinture de course lumineuse, RunLight 250

Comme la nuit tombe vite en hiver, il est pratique d’éclairer le chemin lorsqu’on fait du sport. Et pas seulement la course. En raquette, en ski de fond, à la marche et même en patin à l’extérieur, cette ceinture est très pratique. Elle est munie d’une lampe dirigeable assez puissante pour éclairer la piste devant. Un faisceau lumineux rouge est également placé à l’arrière, pour être vu autant que vous pourrez voir.

Ceinture de course lumineuse, RunLight 250 noir, 35 $

Le pied léger

PHOTO FOURNIE PAR YUL Chaussures de course pour route hivernale, par YUL

Tout coureur rêve d’une chaussure adaptée à son type de course. C’est possible avec l’entreprise québécoise YUL. Pour les longues ou les courtes distances, pour la piste sur route ou sur trail, l’entreprise créée en 2014 par le coureur Mathieu Raymond propose plusieurs modèles adaptés aux différents besoins. De plus, chaque soulier est offert en cinq couleurs qui s’agencent avec une gamme de vêtements. Afin d’être écolo, YUL fonctionne sur un système de précommande. Ainsi, elle évite la surproduction et permet à ses clients d’économiser 20 %. Cependant, comme les quantités sont limitées, il faut commander tôt.

Chaussures de course pour route hivernale, par YUL, pointures pour femmes entre 5 et 14,5, pour hommes entre 3,5 et 13, prix courant 190 $