Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Le s’mores n’a rien d’un dessert classique de Noël, sauf s’il est préparé avec des guimauves aromatisées à la canne de bonbons et des pépites de chocolat colorées. Voici ce que propose Marja Monette-Millette, alias La parfaite maman imparfaite sur son site internet. La blogueuse explique une méthode toute simple pour réaliser le s’mores au four. Il suffit de placer des guimauves et des pépites de chocolat dans un petit plat d’aluminium, puis de faire fondre les ingrédients quelques minutes à 400 oF. Une fois que c’est réchauffé, on saupoudre le tout de petites décorations de gâteau avant d’y plonger des biscuits Graham comme dans une fondue. Un vrai délice sucré !