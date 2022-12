Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Vous n’avez pas une voix de soprano et il peut arriver que vous chantiez faux ou pas tout à fait au bon rythme ? Et alors ! C’est Noël, c’est le temps des réjouissances, et chanter en groupe fait partie des bonheurs simples et ô combien amusants. Lancez l’idée à votre famille ou à vos amis de former une chorale momentanée, le temps d’une soirée ou d’un brunch. Choisissez les cantiques, envoyez les paroles à tous (en format numérique ou papier), prévoyez les accessoires (tuques de père Noël, guirlandes à se passer au cou) et planifiez à quel moment aura lieu votre concert. Et tant pis pour la répétition : le plaisir est aussi dans la spontanéité et l’imperfection.