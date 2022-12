Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Le temps des Fêtes va coûter plus cher cette année. Pour se gâter sans trop dépenser, ce rouge italien est épatant. Il est produit par le domaine Umani Ronchi dans la région des Abruzzes, en Italie. À base de sangiovese, c’est le rouge parfait pour accompagner un spaghetti à la sauce à la viande. Ses parfums de fruits noirs et d’épices se retrouvent dans une bouche subtilement corsée. Bio et vendu sous la barre des 10 $ (oui !), on en profite pour mettre quelques bouteilles en réserve en prévision des soirées de cartes qui s’éternisent. Tchin !

Umani Ronchi Medoro Marche, code SAQ : 565283, 9,65 $