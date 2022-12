Six chouettes idées pour tous les mal pris de ce monde, coincés à la dernière minute, qui n’acceptent pas de se résigner à la médiocrité.

Pour les épicuriens

C’est une évidence : un petit détour par la SAQ, et les idées de cadeaux fusent. Pour changer de la sempiternelle bonne bouteille (un choix de choix, cela dit), osez ce coffret découverte de la Distillerie de Montréal, comportant pas moins de quatre rhums de petits formats, l’idéal pour une dégustation. Rhum blanc, épicé, à l’ananas ou après-ski (notre préféré), il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions entre amis.

Coffret découverte, rhum, Rosemont, 49,95 $

Pause beauté

PHOTO FOURNIE PAR CAUDALIE Duo pores et éclats, Caudalie, 25 $

À nouveau, pour une pensée bien pensée, un arrêt chez Sephora est toujours tout indiqué. Les coffrets-cadeaux ne manquent pas ici : avec Ma Neige, Summer Fridays, Milk ou bien sûr Caudalie, on ne se trompe pas. À noter que la marque française, dont les produits sont à base de pépins de raisins, propose deux produits chouchous à tout petit prix : son eau de beauté ainsi que son masque détox. Des classiques pour faire plaisir sans vous ruiner.

Duo pores et éclats, Caudalie, 25 $

Pause beauté, bis

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Coffret mini, rituel peau éclatante, Oceanly, Attitude, 59 $

Parfois, le détour est de trop. Un simple arrêt en pharmacie peut tout aussi bien faire l’affaire, qu’on se le dise. On y trouve souvent de véritables petites merveilles pour les retardataires que nous sommes, notamment ce mini et tout mimi coffret unisexe pour tous les âges Oceanly, de la marque québécoise Attitude. Comprend : quatre tubes solides, pour nettoyer, traiter et bien sûr hydrater la peau. Dans des contenants biodégradables, par-dessus le marché.

Coffret mini, rituel peau éclatante, Oceanly, Attitude, 59 $

Cadeau pimenté

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAUCE Truffé, La sauce, à partir de 15 $

Pour les gourmands dans la salle, une petite sauce artisanale faite ici pour mettre du pep dans vos recettes, ça vous dit ? À offrir à un hôte, au choix : El Diablo, huile piquante, Ananas-IPA, Habasco, Jalapeno et aneth ou Truffé (notre préférée). Fidèle au goût connu du tabasco, avec un je-ne-sais-quoi de plus. Les produits La sauce, lancés en janvier cette année, sont essentiellement véganes, sans gluten et surtout sans allergènes. Points de vente sur son site internet.

Truffé, La sauce, à partir de 15 $

La lecture en cadeau

PHOTO FOURNIE PAR BESIDE Beside, abonnement, 40 $

Amoureux de design, de culture, mais aussi de nature, avez-vous pensé à un abonnement au média indépendant Beside ? Avec son plus récent numéro portant sur la maison (et une réflexion sur notre fondamental besoin d’enracinement), en prime une entrevue avec P’tit Belliveau (Jonah Richard Guimond), voilà une belle invitation à la lecture et à prendre du temps pour soi. L’abonnement comprend deux numéros par année. Livraison gratuite au Canada et aux États-Unis.

Beside, abonnement, 40 $

Rendez-vous culturel

IMAGE FOURNIE PAR LA TOHU Cartes-cadeaux, Tohu, à partir de 10 $

Un billet de spectacle, un laissez-passer au spa, ou pourquoi pas une carte-cadeau, voilà une pensée tout indiquée de dernière minute (à trouver en deux clics, dur de faire plus simple). Amis circassiens, petits et grands, ceci est pour vous : la Tohu propose en effet une série de cartes-cadeaux pour tous les portefeuilles, sans date d’expiration et valables pour tous les spectacles. Qui dit mieux ?

Cartes-cadeaux, Tohu, à partir de 10 $

Pour les caféinés créatifs

PHOTO FOURNIE PAR LES FAISEURS Bols et gobelets boréaux de l’artiste Gaëlle céramiste, Les Faiseurs, à partir de 25 $

Et pourquoi ne pas faire vraiment simple et ramasser une jolie tasse réutilisable à votre café de quartier préféré, à offrir à vos proches, collègues et meilleurs amis caféinés ? Si vous avez le temps de vous déplacer, sachez que le café, boutique de céramique et atelier de poterie Les Faiseurs, dans la Petite Italie, propose en prime de jolies tasses faites par des artisans d’ici. Nouveau pour le temps des Fêtes cette année : un chèque-cadeau pour une activité de peinture sur céramique, une activité à laquelle il est difficile de résister, quel que soit l’âge.

Bols et gobelets boréaux de l’artiste Gaëlle céramiste, Les Faiseurs, à partir de 25 $