Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Au bureau et à la maison, la liste des tâches à accomplir avant le congé des Fêtes s’allonge. Pour éviter d’arriver exténué à Noël, on met la « to do » de côté le temps d’une soirée et on s’accorde une pause. Pas besoin que ce soit compliqué pour se relaxer. Il suffit de sortir marcher pour admirer les décorations, de prendre un bain chaud (avec beaucoup de mousse) ou, pourquoi pas, de sortir les jeux de société pour une compétition improvisée. Rien de tel pour redoubler d’efficacité que d’avoir les batteries rechargées.