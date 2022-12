Placer sous le sapin un emballage plat, bien reconnaissable à sa forme carrée, fait toujours plaisir à son amateur de vinyles préféré. Ces sorties récentes pourraient bien se trouver dans sa lettre de souhaits au père Noël. À trouver chez votre disquaire préféré.

Beau Dommage en plus beau

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL MUSIC CANADA Le premier album de Beau Dommage a été remixé.

Embellir un disque emblématique ? C’est le défi relevé avec brio par Ghislain Luc Lavigne à la demande de Michel Rivard et consorts. Depuis toujours, ces derniers se disaient insatisfaits du mixage de leur tout premier opus, sorti en 1974. Cette nouvelle version leur donne raison et satisfaction. Des changements subtils font une grande différence. À quand les autres disques ? Ce serait dommage de s’arrêter en si bon chemin.

Beau Dommage – Édition remixée, Universal Canada, 34,99 $

De nouvelles munitions pour les Beatles

IMAGE FOURNIE PAR APPLE/UNIVERSAL Revolver : pour redécouvrir les Beatles dans leurs années psychédéliques.

Cet album délicieusement psychédélique des Beatles était réputé impossible à dépoussiérer. La raison ? Tout simplement parce que les enregistrements originaux n’existaient plus. Mais voilà que, grâce à une technologie développée par le réalisateur Peter Jackson, chaque élément musical a pu être extrait des bandes multipistes. Ce trésor libéré permet de redécouvrir des pièces telles que Yellow Submarine ou Eleanor Rigby. En bonus, plein de matériel inédit. Un vrai coffre à munitions.

Revolver (édition spéciale), Apple/Universal, 4 vinyles LP et 1 vinyle EP, 289,99 $

Pink Floyd en beau cochon

IMAGE FOURNIE PAR PINK FLOYD RECORD Animals, disque mal-aimé par plusieurs, a fait l’objet d’un remixage très réussi.

Enfin, les fans peuvent redécouvrir ce disque mal-aimé, orné du célèbre cochon gonflable. Sorti en 1977, cet album dénonciateur de l’exploitation des classes a longtemps traîné une sonorité surannée face aux guitares rageuses du punk de l’époque. Le remixage complet est un succès. Guitare, basse, percussions et synthétiseur ont soudainement gagné en clarté et en puissance. Les cinq longues pièces déploient enfin la rage et le sentiment d’urgence qu’elles devaient insuffler à l’origine du projet.

Animals (2018 Remix), Pink Floyd Records, album, 39,99 $, ou coffret deluxe de 4 LP et 1 EP, 94,99 $

L’encyclopédie de Tom Petty

IMAGE FOURNIE PAR RHINO Au menu de ce coffret encyclopédique : le répertoire de Tom Petty, mais aussi des reprises.

Les 20 (!) spectacles que Tom Petty et ses Heartbreakers ont donnés au Fillmore de San Francisco, en 1997, sont considérés comme des jalons dans l’histoire du rock. Alors au sommet de leur art, ces musiciens hors pair ont non seulement réinterprété leur répertoire, mais aussi exploré leurs racines musicales : Chuck Berry, Bo Diddley, J.J. Cale, Little Richard, The Rolling Stones… Chaque coffret de trois ou six disques, selon le format choisi, est encyclopédique.

Live at the Fillmore (1997), Rhino, coffret de 3 vinyles, 61,99 $, ou de 6 vinyles, 189,99 $

La révélation de David Bowie

IMAGE FOURNIE PAR PARLOPHONE David Bowie est scruté sous toutes ses versions dans cet album.

Après des années d’hésitations et de faux départs, David Bowie avait enfin trouvé en 1971 son identité d’artiste d’avant-garde avec l’album Hunky Dory. Ses thèmes étaient annonciateurs des débats sociaux pour les années à venir : sexualité et genre, apocalypse imminente, artifice et jeu de rôle, mysticisme et sciences occultes… Pas un mince chantier. Ce vinyle renferme des versions préliminaires, alternatives ou de promotion de ces chansons devenues des hymnes pour certains.

A Divine Symmetry, Parlophone, 39,62 $

Les années marquantes de Joni Mitchell

IMAGE FOURNIE PAR RHINO Rhino a rassemblé les quatre albums de Joni Mitchell enregistrés dans les années 1970.

La maison Rhino poursuit son magnifique travail de réédition des albums de Joni Mitchell, cette fois-ci avec un coffret rassemblant les disques enregistrés dans les années 1970 sous l’étiquette Asylum Records. Une décennie prolifique au cours de laquelle la Canadienne a fait l’étalage de son talent, réussissant à faire le pont entre le folk et le jazz. L’album For the Roses a été admis en 2007 à la Bibliothèque du Congrès américain.

The Asylum Albums (1972-1975), Rhino, coffret de 5 vinyles, 141,99 $