Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Aujourd’hui, on sort ! Pas question de rester encabané. Et pas question non plus de revisiter le quartier, mille fois arpenté depuis le début de la pandémie. Pour prendre un bon bol d’air frais entouré de forêts, la SEPAQ dresse une liste de courtes randonnées hivernales à faire en famille sur son site. Les balades se font sur des sentiers balisés (et ils font tous moins de 6 km), peu escarpés, croisant tantôt des boisés, tantôt des cours d’eau. N’oubliez pas de glisser dans le sac à dos un thermos de chocolat chaud ou de thé chai, à siroter en fin de parcours.