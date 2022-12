Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Chacun sa recette. Certains aiment mettre un peu de cannelle, d’autres beaucoup de gingembre moulu, d’autres tiennent à les glacer. C’est une question de goût... mais quel goût ! Les biscuits au pain d’épice sont indémodables. On noue les tabliers des enfants, on farine le comptoir, on sort la recette préférée de la famille et on attaque la pâte, avec de la musique de Noël en sourdine. La bonne idée ? On choisit des emporte-pièces originaux, comme ceux signés Ricardo, qui nous sortent du petit bonhomme et ajoutent une touche de fantaisie.