L’odeur des aiguilles du sapin aura peut-être de la concurrence : voici six parfums sortis cette année à emballer et à offrir, pour une large palette de goûts.

Un bouquet de fleurs blanches

PHOTO FOURNIE PAR PRADA Paradoxe, de Prada

Paradoxe est une nouvelle eau de parfum se voulant très sensuelle et printanière, jouant sans ambiguïté sur une gamme de notes florales, particulièrement celles issues du néroli, de la fleur d’oranger et de la bergamote. Une base ambrée lui apporte un peu de chaleur en soutien. On le verra bien porté par une femme affirmée ou une professionnelle d’expérience.

Paradoxe de Prada, 105 $ pour 30 ml, offert dans les parfumeries et les pharmacies

Un rayon de soleil peu ordinaire

PHOTO FOURNIE PAR HÉBERT Solaire, de Rita Baga & Hébert

Dans le monde très globalisé de la parfumerie, émergent heureusement des créateurs locaux. Le Montréalais Claude-André Hébert s’est associé avec la drag-queen Rita Baga pour proposer cette année deux eaux de parfum, dont Solaire, une fragrance gourmande et sucrée où s’expriment l’orange sanguine, le poivre rose, le jasmin et la vanille. Officiellement non genrée, elle épouserait bien une femme originale, et pourrait tout aussi bien séduire une ado.

Solaire, de Rita Baga & Hébert, 89 $ pour 50 ml, offert chez Jean Coutu et Brunet

Une chaleur envoûtante

PHOTO FOURNIE PAR YVES SAINT LAURENT Libre Le parfum, d’Yves Saint Laurent

Parfait antidote aux basses températures hivernales, le dernier-né de la gamme Libre, d’Yves Saint Laurent, fait monter le mercure. Safran, gingembre, lavande et fleur d’oranger lui confèrent un côté épicé, tandis que les notes de fond de vanille Bourbon et de miel maintiennent les braises au chaud. C’est intense et délicieux ! Pour une femme généreuse et optimiste souhaitant diffuser le réconfort autour d’elle.

Libre Le parfum d’Yves Saint Laurent, 92 $ pour 30 ml, offert dans les parfumeries et les pharmacies

Un classique vivifiant

PHOTO FOURNIE PAR ARMANI Code Parfum, de Giorgio Armani

Armani revient sur le tapis avec une version parfum (donc beaucoup plus concentrée) de Code, un classique à la fois dynamique et délicat. Ses accents toniques sont soulevés par la bergamote, la sauge et l’iris, créant un petit vent de fraîcheur. La fève tonka vient rééquilibrer le tout en ajoutant un trait de gravité. Il peut convenir à un large auditoire pour une utilisation quotidienne, y compris un professionnel qui aime l’élégance.

Code Parfum de Giorgio Armani, 155 $ pour 75 ml

Mystérieusement ambré

PHOTO FOURNIE PAR BURBERRY Hero EDP, de Burberry

Après avoir sorti une excellente eau de toilette en 2021, Burberry revient en force avec une version de Hero en eau de parfum, où le côté boisé est très appuyé. Le cèdre et le pin y sont dominants, avec une couche ambrée très chaleureuse et des notes légèrement fumées attribuant un côté mystérieux. Pour un homme qui souhaite diffuser du réconfort et de la rondeur cet hiver. Pour plus de vivacité, l’eau de toilette de 2021 reste une option.

Hero EDP de Burberry, 115 $ pour 50 ml

Venue du champ gauche

PHOTO FOURNIE PAR PACO RABANNE Phantom, de Paco Rabanne

Sortie tout juste avant 2022, Phantom se démarque suffisamment pour que l’on en parle encore un an plus tard. La bouteille déjantée de cette eau de toilette laisse présager un pas de côté un peu osé. Sa composition fait pourtant appel à des ingrédients très classiques (lavande, citron, vanille et vétiver), mais leur agencement en fait un tout original, frais et vibrant, typique du parfumeur, mais aussi clivant. Pour un homme qui sort du lot et l’assume ; un ado pourrait aussi l’apprécier.

Phantom de Paco Rabanne, 96 $ pour 50 ml