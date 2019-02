Des matériaux faits pour durer

La demeure, établie à Stanbridge-Station, près de Bedford, en Montérégie, subit une transformation majeure. Une partie a été démolie, puis rebâtie de manière à permettre la cohabitation de plus d'une génération. Laurent Teasdale et Frédéric Bachand habitent dans la nouvelle section et partagent (entre autres) la cuisine avec Sylvie Bernatchez, la mère de Frédéric et copropriétaire avec lui de la petite entreprise Safranière des Cantons.

Une toiture de tôle? Des lambris de peuplier blanchi sur les murs? Du liège sur le sol? S'ils n'avaient pas été guidés, Frédéric Bachand et Laurent Teasdale n'auraient jamais opté pour ces matériaux. Or, ils ont choisi de miser sur le long terme, lorsqu'ils ont entrepris la rénovation de leur maison.

«On essaie de faire des choix les plus écologiques possible, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils sont.»

Avant de se lancer dans les travaux, les jeunes hommes ont répondu à l'appel d'Écohabitation, à la recherche de deux projets exemplaires, qui lui permettraient de démontrer en quoi il est intéressant d'investir dans des matériaux ayant un moindre impact sur l'environnement.

Cela tombait à point: le couple devait changer la toiture, recouvrir des planchers et des cloisons. Or, dans le cadre de son étude, l'organisme à but non lucratif se concentrait spécifiquement sur les revêtements de planchers, de murs et de toits, les trois éléments d'une habitation qui ont l'impact le plus grand sur les changements climatiques*.

«Tout le monde pense que les matériaux écologiques sont beaucoup plus chers, constate Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation. On veut démontrer que les revêtements écologiques sont à coût équivalent, voire moins chers, dès qu'on regarde le coût par pied carré, par année. C'est la clé. Quand on investit dans des matériaux durables, cela coûte moins cher à la longue.»

ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES