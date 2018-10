Bâtir un quartier vert

POINTE-NORD, UN MILIEU DE VIE POUR PIÉTONS

Louis-Joseph Papineau récolte ce qu'il a semé. Il habite à L'Île-des-Soeurs, dans Pointe-Nord, un quartier dynamique conçu en pensant aux piétons, qu'il a contribué à créer de toutes pièces.

L'ingénieur agréé LEED fait partie de l'équipe qui a cherché à ce que le secteur soit à la fine pointe du développement urbain et de l'architecture verte, il y a une dizaine d'années. Le plan d'aménagement du quartier a obtenu la certification LEED-AQ (Leadership in Energy and Environmental Design-Aménagement de quartier), de niveau Or, en octobre 2010.

«C'était comme un retour aux sources, en créant une communauté pour les piétons, comme avant l'invention des voitures, indique le vice-président, développement et construction, à la Corporation Proment. On avait tous les ingrédients pour faire un quartier vert. Un employeur important, Bell, venait de s'installer. On construisait déjà des tours d'habitation certifiées LEED, d'une grande efficacité énergétique, dans la portion sud de L'Île-des-Soeurs. On a voulu aller plus loin pour promouvoir un milieu de vie agréable et durable.»

Depuis, fait-il remarquer, le promoteur a gardé le cap sur les objectifs fixés au départ: un aménagement dense, des bâtiments à haute efficacité énergétique certifiés LEED ou Novoclimat, la présence de commerces et de restaurants au rez-de-chaussée de la plupart des immeubles, la réduction des îlots de chaleur, la gestion des déchets, l'aménagement d'un parc et d'une piste cyclable le long du fleuve, etc.

«C'est intéressant d'être si proche du centre-ville et connecté avec le fleuve, dit-il. Je ne me sens pas en banlieue. On a apporté une touche d'urbanité. Et il y a une vie de quartier. Je rencontre toujours du monde que je connais. C'est vraiment agréable.»

Un endroit propice à la marche

Certains éléments font en sorte qu'il est plaisant de marcher, fait-il remarquer. «Le gabarit de certains immeubles, comme les maisons en rangée, est à échelle humaine, ajoutant au bien-être, note-t-il. Il y a rarement de grands murs aveugles. Des commerces bordent les rues. Les habitations sont belles, il y a une certaine cohérence architecturale. Il y a peu de stationnement en surface. Celui du [complexe] Myx sera couvert par un toit vert pour éviter les îlots de chaleur. On pense ainsi au réchauffement climatique et à la vue que les résidants auront d'en haut. Un toit vert est plus beau à voir qu'une mer d'asphalte. C'est un investissement qui vaut la peine. Mais c'est le genre de décision qu'un promoteur doit prendre dès le départ.»

Ayant grandi à Laval près de la rivière des Prairies, M. Papineau ressent le besoin d'être connecté à la nature, au fleuve. Au cours des 36 dernières années, il a résidé dans plusieurs des complexes de la Corporation Proment, à L'Île-des-Soeurs. En 2013, il a fait le saut dans Pointe-Nord. Après avoir habité dans une maison en rangée, il attend que la tour Evolo X soit construite pour y emménager. Celle-ci, en chantier, deviendra la plus haute dans l'île avec ses 36 étages.

«Je serai au 21e étage, face à la ville, dit-il. Ce sera magique le soir.»

La venue d'une future gare du REM apporte certains changements. «Cela nous a forcés à repenser les dernières portions de notre plan, révèle M. Papineau. Avant, nous étions un POD, un Pedestrian-Oriented Development, avec la proximité de commerces et de lieux de travail. On va devenir un TOD, un Transit-Oriented Development!»