Le défi de la conservation à Laval

Dans la demeure redevenue unifamiliale, dotée de trois chambres, dont deux à l'étage, il s'est entouré d'antiquités sans pour autant négliger son confort. Il a ainsi installé un foyer à bois, à combustion lente, dans le salon. Il a déplacé la cuisine afin qu'elle soit plus spacieuse et plus pratique. En 1994, il a aussi fait aménager un solarium à l'avant de la maison, où la lumière entre à flots.

Habile de ses mains, M. Bergeron a effectué les travaux lui-même, en y mettant coeur et énergie... et une bonne part de ses revenus.

Pendant cinq ans, de 1982 à 1986, il s'est consacré à redonner à la demeure son lustre d'antan. Les murs de pierre, nettoyés au jet de sable, ont revu la lumière du jour. Les planchers d'origine, couverts de panneaux de contreplaqué sur lesquels avaient été posés de la céramique ou du prélart, ont refait surface. Des fenêtres avec un cadre de bois et de la quincaillerie à l'aspect antique, confectionnées par une entreprise de Saint-Georges, en Beauce, ont remplacé celles en aluminium.

La demeure ne payait pas de mine lorsqu'il en a fait l'acquisition, le 12 septembre 1979. En avant, elle était défigurée par un portique en vinyle et un escalier en fer forgé, qui cachaient en partie la façade principale. L'intérieur était des plus ordinaires. C'est en commençant à enlever le gypse, qui recouvrait tous les murs, qu'il a découvert ce qu'il avait entre les mains.

Rien ne destinait Robert Bergeron à devenir propriétaire d'un joyau patrimonial. Lorsqu'il a acheté un modeste duplex, à Laval, il y a presque 40 ans, il ne se doutait pas que la maison en pierre des champs avait été construite par Pierre Joseph Desjardins entre 1726 et 1736.

Pendant cinq ans, de 1982 à 1986, Robert Bergeron s'est consacré à redonner à la demeure son lustre d'antan. Il est particulièrement fier du salon, chaleureux avec ses murs de pierre et ses poutres de bois d'origine.

La modernité l'a toutefois rattrapé. Dans les environs, à Auteuil, non loin de la rivière des Mille Îles, à l'ouest de l'autoroute 19, les vastes champs voisins ont été acquis par des promoteurs. Des habitations ont été construites tout autour, sans aucune considération pour la maison patrimoniale.

Robert Bergeron essaie de la vendre depuis cinq ans, sans succès. «Les familles avec trois enfants recherchent une maison avec quatre chambres et un sous-sol fini, explique-t-il. Les gens de la ville, qui veulent vivre à la campagne, me demandent où se trouvent les magasins et s'étonnent qu'ils ne soient pas accessibles à pied. Les jeunes veulent des comptoirs en granit. Les moins jeunes n'aiment pas l'escalier. Je suis découragé.»

Sa maison possède un charme indéniable avec ses épais murs de pierre et ses poutres, où l'on peut discerner les coups de hache. La cuisinière est encastrée dans l'âtre d'un ancien foyer. À côté, une ouverture dans le mur servant autrefois à corder le bois est devenue une armoire. Pour aller à l'étage, l'escalier au fond du salon rappelle l'ancienne échelle, qui a longtemps rempli cette fonction. Il faut par ailleurs encore soulever une trappe pour se rendre dans la cave, bien ordonnée, au plafond de six pieds de hauteur et au sol en terre battue.

M. Bergeron en prend bien soin. Mais pour combien de temps? Il aimerait bien passer le flambeau.