Plateau-Mont-Royal: vivre sur le toit, été comme hiver

«On a acheté pour le toit», résument Alexandre et Marie-Anne Dia, propriétaires de cette copropriété bien particulière de l'avenue de l'Esplanade. Cette particularité tient, entre autres, mais pas seulement, au fait que les aires de vie ne sont pas là où on l'aurait cru. Dans l'esprit de ce qu'on appelle un plan inversé, la cuisine et le salon trônent sur le toit. Ici, on les retrouve dans une sorte de bulle rectangulaire qui semble avoir atterri là, juste au milieu de ce grand espace.

On pourrait presque dire une bulle de verre, car les murs qui l'enchâssent, à l'est comme à l'ouest, sont tout vitrés et dotés de grandes portes-fenêtres. Ces dernières donnent accès au reste du toit qui, d'un bord comme de l'autre, a été aménagé en terrasse. Que l'on soit n'importe où sur le toit, la vue s'offre... à perte de vue: le mont Royal et ses arbres à l'ouest, et les toits et les rues du Plateau à l'est. En prime, on peut voir le soleil se lever en petit-déjeunant, et le regarder se coucher, en soupant.

Tiens, il semble bien que ce texte ait lui aussi suivi un plan inversé, en dévoilant le punch au début, et en visitant le haut, sans passer par le bas. Allons-y donc, en bas, pour voir comment tout ça est arrivé, et comment on se rend jusque là-haut.

Transformer

En fait, ce que le couple a acheté il y a maintenant neuf ans, c'est l'immeuble au complet, qui, paraît-il, avait grand besoin de rénovations. «Peu importe ce qui ne marchait pas, c'était réparé avec un morceau de tape», se souvient Alexandre. L'idée de départ de notre couple était de rénover la bâtisse centenaire de sept logements, pour en habiter un, et louer les autres.

C'était tout un chantier, d'autant que le couple avait décidé de prendre deux logements du haut pour n'en faire qu'un seul et d'ajouter la fameuse mezzanine sur le toit. Les plans ont été dessinés par l'Atelier Pierre Thibault. Tout l'intérieur a été refait, les travaux ont duré une grosse année, pendant laquelle le couple vivait ailleurs. Et finalement, les autres logements ont été vendus, plutôt que loués.

De l'art