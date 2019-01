Westmount: une vaste centenaire

C'est vrai, il faut en faire le tour pour prendre sa réelle mesure. Et c'est justement parce qu'elle avait besoin d'espace que M me Beaudinet et son conjoint, parents de cinq enfants, ont acheté cette maison, il y a une quinzaine d'années. Chacun des enfants avait sa chambre, et il y avait amplement de place pour recevoir parents et amis, et aussi les amis des amis. C'est une maison de caractère, qui aime vibrer de son monde et même de sa ménagerie. Pendant la visite, un des trois chats de la maison nous a accompagnés partout. Lui et les deux autres sont les descendants d'une longue lignée. Quand on a cinq enfants, on peut s'attendre à avoir en prime chien, chat, hamsters, poissons... « On a tout eu, même un reptile », lance Béatrice avec amusement.

Du vécu

Cette maison avantageusement située sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine a de la prestance et du vécu. Elle a été bâtie en 1902, selon les plans des architectes John Smith Archibald et Charles Jewett Saxe. Le premier excellait en construction et en affaires, tandis que le second avait un grand sens artistique, dit-on. Ils ont choisi d'agencer les styles pour cette maison destinée à Minnie Louise Davis, épouse d'un homme d'affaires. Dans le Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, on décrit la maison ainsi : « D'inspiration multiple, avec colombage de facture Tudor, pignon chantourné de style élisabéthain, et lucarnes rampantes associées au mouvement Arts and Crafts. »

Voilà, la maison est la somme de ces courants, et d'autres encore. À l'intérieur, on est séduit par le grand escalier avec balustrades en fer forgé qui nous conduit aux étages supérieurs. On remarque les beaux plafonds à caissons, et on aime les lustres et candélabres qui ajoutent une touche de classe ici et là. Béatrice a un faible pour les chandeliers, confie-t-elle, et certains proviennent de la maison de sa grand-mère.