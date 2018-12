Pierres, étangs et forêt à Frelighsburg

Cette année, Michael Cormier se demandait s'il allait décorer sa maison pour Noël. «Et si on vend...», philosophait le quinquagénaire. Heureusement qu'il a changé d'idée. La maison de Michael et de son conjoint, Serge Dauphin, est l'incarnation même d'une maison du temps des Fêtes. La campagne et le petit village de Frelighsburg tout près, les arbres qui croulent sous la neige, les belles pierres, les foyers: comment ne peut-on pas penser aux Fêtes en roulant sur le chemin qui mène au domaine du couple? Car domaine, ce l'est.

«Avant, on était les fiers propriétaires d'un bac à fleurs de 8 pi de long. Maintenant, ben... c'est ça.» Celui qui parle, c'est Serge. Son «ça» mesure près de 5 millions de pi2. Un petit coin de paradis à l'ombre du mont Pinacle. Disons qu'on est loin du bac à fleurs. «On habitait dans un penthouse dans le Vieux-Montréal et on était très heureux avec notre bac. Imaginez maintenant!»

Petit retour dans le temps. En 1997, Serge et Michael reviennent d'un voyage à Ogunquit.

«On s'est arrêtés à Frelighsburg à cause de Daniel Langlois.

- L'entrepreneur? Vous le connaissiez?

- Oui et non. Il venait d'acheter le haut du mont Pinacle pour le protéger. Je trouvais que c'était pas mal cool de vouloir protéger le haut d'une montagne. Je voulais voir de mes yeux.

- Et Frelighsburg, vous connaissiez?

- Pantoute!»

Toujours est-il que le couple est tombé sous le charme de ce coin rural, à quelques kilomètres de la frontière américaine. «On a vu de magnifiques maisons ancestrales en pierres et on s'est convaincu que ça nous en prenait une.» Le couple a mandaté un courtier pour en trouver une, justement. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, Serge et Michael se sont retrouvés propriétaires d'une maison bicentenaire, en pierres, avec une véranda ensoleillée. Et, accessoirement, 109 acres de terrain boisé, deux étangs, une grange, une maison d'invités, un garage et beaucoup de travail en perspective.

«Vous êtes habiles de vos mains?

- Non, mais j'avais un petit marteau pour planter des clous à cadres et une scie de 8 po. Et beaucoup d'enthousiasme.»

Et d'humour.

De l'enthousiasme (et de l'argent), il en a fallu. Au fil des ans, le couple a beaucoup travaillé et beaucoup dépensé pour redonner à cette maison ses airs de noblesse.