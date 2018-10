Candiac: le meilleur de deux mondes

Avec son élégance racée des années 60, ses matériaux nobles, sa robustesse et sa vastitude, ce bungalow de Candiac en jette. Jean-Philippe Morin et Marie-Hélène Gagnon sont tombés sous son charme tout de suite en le voyant, il y a un peu plus de trois ans. Le hic: il n'y avait pas de pancarte, il n'était pas à vendre.

Marie-Hélène et Jean-Philippe ont passé leur chemin, ce fameux jour, en se disant que si cette maison venait à être mise en vente, ils l'achèteraient. Le couple, alors résidant de Saint-Bruno, arpentait les rues de Candiac pour trouver sa future maison. Il faut croire qu'il mène une bonne vie, car la semaine suivante, le bungalow en question a été mis en vente. «Je me souviens que je le voulais avant même de le visiter, je me disais qu'on n'avait pas besoin de le visiter», raconte Marie-Hélène.

On s'en doute, la transaction n'a pas été longue à conclure. Un bungalow dans une banlieue paisible sur la Rive-Sud pour y élever ses deux enfants, c'est ce que le couple voulait. Marie-Hélène et Jean-Philippe voulaient aussi se rapprocher de Montréal et de l'aéroport Montréal-Trudeau, pour les besoins de leur travail respectif. Représentante en pharmaceutique, elle doit prendre l'avion pratiquement toutes les semaines. Lui occupe des fonctions semblables dans le domaine industriel.

Espace et privauté

Précédemment, le couple avait habité dans une maison à paliers (split-level), puis un cottage. «Un bungalow, c'est vraiment ce qu'on voulait, mais c'est plus rare, explique Jean-Philippe. Il faut regarder dans les maisons plus anciennes. Parce qu'aujourd'hui, les terrains sont beaucoup plus petits, les entrepreneurs ne vont pas faire ça sur un terrain de 5600 pi2. Ils construisent en hauteur.»

Jean-Philippe et Marie-Hélène, qui avaient rénové de fond en comble une de leurs anciennes propriétés, étaient contents de ne pas avoir de grands travaux à faire dans leur nouveau chez-soi. Construit en 1964, le bungalow de Candiac avait subi des rénovations très importantes avant leur arrivée. Les égouts, les conduites d'eau et toutes ces choses «plates» à faire qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil, mais qui assurent le bon fonctionnement de la maison, avaient été refaits. Le bungalow avait aussi subi des rénovations esthétiques, mais les anciens propriétaires avaient eu le goût et la classe de conserver son cachet.

«C'est une maison architecturale, il faut garder le cachet. Si on change trop l'extérieur, on perd toute l'essence de la maison», évalue Marie-Hélène.