L'a b c des propriétaires selon Héritage Montréal

Le but? Donner des outils pour mieux connaître sa maison et s'assurer que les projets se réalisent correctement.

Il n'est nullement nécessaire de posséder une maison patrimoniale pour suivre la formation, assure Amélie Renouf, chef des programmes et activités de l'organisme.

«Il y a des éléments intéressants dans chaque type d'habitation. Les maisons sont présentes dans un quartier, dans une rue, dans un contexte qu'on doit prendre en considération quand on fait une rénovation», explique Amélie Renouf.

Les futurs acheteurs y trouveront aussi leur compte. «Cela leur permettra de regarder autrement les maisons et de se faire une meilleure idée avant de devenir propriétaires», précise Mme Renouf.

Les quatre premières leçons

Regroupées sur le thème «L'ABC de la rénovation», les quatre premières leçons amèneront les participants à découvrir les maisons montréalaises (5 novembre), comprendre les étapes d'une inspection (12 novembre), planifier des rénovations réussies (19 novembre) et entreprendre des rénovations durables (26 novembre).

Les quatre autres cours auront lieu en février et seront plus spécifiques. Il sera ainsi question de fondations et structure (4 février), de toiture, isolation et murs extérieurs (11 février), de portes, fenêtres et boiseries extérieures (18 février) et de systèmes mécaniques et électriques (25 février).

Il est possible de suivre quelques cours ou la série en entier. Il en coûtera alors 75 $ (1 leçon), 250 $ (4 leçons) ou 390 $ (les 8 leçons). Les membres d'Héritage Montréal bénéficient d'une réduction de 15 %. Les présentations auront lieu au pavillon Sherbrooke de l'Université du Québec à Montréal (station de métro Place-des-Arts), de 18 h 30 à 21 h 30.

http://www.heritagemontreal.org/activite/cours-renovation/