Quelques questions à poser avant d'embaucher un peintre

Comment voulez-vous être payé?

«Si l'entrepreneur veut être payé en argent comptant, c'est mauvais signe, prévient Paul Laflamme. S'il demande un acompte pour acheter la peinture, ça ne tient pas la route. Tout le monde a un compte chez un fournisseur et il y a un certain délai pour payer.» Les bons entrepreneurs présentent leur facture à la fin des travaux, après s'être assurés de la satisfaction du client.

Pouvons-nous établir une date fixe pour les travaux?

Dans le monde de la rénovation, il est courant de ne pas se présenter à la date convenue. «Je dois finir une autre job», dira l'entrepreneur. «Chez nous, quand on donne une date pour les travaux, on fait tout pour la respecter, dit Paul Laflamme. Le client va rentrer plus tard au bureau pour nous accueillir, alors il veut faire affaire avec des gens sérieux.»

Pouvez-vous consigner votre offre par écrit?

La date des travaux, le choix des couleurs et du type de peinture, la préparation des surfaces, qui déplacera les meubles, le prix: tout cela peut être indiqué dans le contrat, que l'entrepreneur produira en quelques minutes à l'aide d'un logiciel. Il peut même y détailler le déroulement des travaux et préciser, par exemple, qu'on commencera par les chambres à coucher.

En toute légalité

Le peintre doit-il détenir un certificat de compétence? L'entrepreneur doit-il avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)? En matière de travaux d'entretien et de rénovation, la loi R-20 ne s'applique pas si vous habitez sur place. Voici les informations que la Commission de la construction du Québec (CCQ) nous a transmises à ce sujet.

Pour des travaux de peinture dans un condo, une maison ou un logement d'un multiplex occupé à des fins personnelles, le propriétaire n'est pas tenu d'embaucher un travailleur qualifié, détenteur d'un certificat de compétence décerné par la CCQ, ni de le rémunérer en vertu de la convention collective applicable. Le taux horaire est déterminé par le contrat conclu entre les parties. Une licence de la RBQ n'est pas requise, mais préférable.

Pour des travaux de peinture dans un logement loué, ou dans un édifice multilogement, le propriétaire non occupant doit faire affaire avec une personne ou une entreprise qui détient une licence de la RBQ. Les travailleurs au service de cette entreprise doivent détenir un certificat de compétence décerné par la CCQ. Ces entreprises sont tenues de rémunérer leur main-d'oeuvre selon les conventions collectives qui s'appliquent dans le secteur résidentiel.

Et en cas d'infraction? Si l'entreprise détient une licence de la RBQ, c'est elle qui sera visée par les infractions et qui sera passible d'amende. Si le propriétaire non occupant traite avec une personne sans licence de la RBQ, il sera considéré comme son employeur. Pour l'embauche d'un travailleur sans certificat de compétence, l'amende minimale est de 228 $.