(Paris) L’appartement parisien du couturier Karl Lagerfeld, un trois-pièces futuriste de 260 m2 doté d’une garde-robe de plus de 50 m2, a été vendu 10 millions d’euros (11,1 millions avec les frais ; 16,3 millions $) mardi aux enchères à Paris, a annoncé l’étude de notaires chargée de cette vente.

Il avait été mis en vente à 5,3 millions d’euros (7,8 millions $), selon l’étude Althemis qui n’a pas souhaité donner l’identité et la nationalité de l’acheteur.

La vente faisait suite à plusieurs enchères sur des biens ayant appartenu au couturier en 2021 et 2022. Elle a eu lieu à la chambre de commerce et d’industrie de Paris, ainsi qu’en ligne et par téléphone. Le droit d’accès était conditionné par une consignation de 1,06 million d’euros (1,6 million $).

Karl Lagerfeld, décédé en février 2019 et dont les créations et défilés pour Chanel, Fendi et sa propre marque ont profondément marqué le monde de la mode, y a vécu une dizaine d’années jusqu’à sa mort.

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le salon avec vue sur le Musée du Louvre

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La garde-robe fait plus de 50 m 2 .

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’appartement a une superficie de 260 m 2 .

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le trois-pièces est futuriste.

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une partie de la salle de bain

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le corridor qui permet d’accéder à l’appartement

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les cloisons amovibles













Situé dans un immeuble du XVIIe siècle quai Voltaire, en plein cœur du Paris historique, avec une vue plongeante sur la Seine et le Musée du Louvre, l’appartement a été totalement refait par le couturier dans un style futuriste avec du béton au sol et des pans de verre sablé.

La pièce principale de 120 m2 comprend de nombreux linéaires de bibliothèque rétroéclairés. Son espace de nuit sur cour est doté d’une chambre aux cloisons amovibles, adossé à une garde-robe de plus de 50 m2.

Ce mode de vente par enchères devant la chambre des notaires a été décidé par l’administrateur monégasque chargé de la succession du couturier, qui a lui-même désigné un de ses homologues français, selon Althemis.