L’étage comprend deux chambres en plus d’une grande salle de bains.

La coquette est située sur un promontoire d’où l’on peut observer le fleuve et le nouveau quai du village.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Cette petite chaumière de Sainte-Anne-de-Beaupré est de ces habitations qui en auraient sûrement long à conter. D’ailleurs, peut-être le fait-elle à travers ses grincements, divulguant ainsi de savoureuses anecdotes de bord de fleuve et de pèlerins venus implorer un miracle dans la célèbre basilique du village.

Construite en 1870, cette vieille âme architecturale tient encore fièrement debout malgré plus de 150 ans d’expérience. Elle s’étonne probablement de l’évolution de son quartier, qu’elle partage désormais avec plusieurs voisins et commerces, dont ce petit café, l’Apollo, où les habitants locaux et les touristes prennent le temps de flâner.

À l’intérieur, ses occupants ont heureusement su respecter son essence. Sa personnalité s’affirme à travers ses poutres et ses plafonds de bois, des portes anciennes, des bahuts intégrés, un plancher d’origine foulé combien de fois… Bien sûr, sa cuisine et ses divisions ont été rafraîchies : changement d’époque, changement de mœurs ! Le rez-de-chaussée fait maintenant place à une aire ouverte où la lumière vient la chatouiller par ses quatre façades.

À l’étage, une grande salle de bains et deux chambres attendent de futurs occupants. La coquette entend les séduire avec sa mezzanine sous les combles qui ferait, se dit-elle, un joli coin lecture ou un bureau donnant sur le fleuve : une vue qui appelle la rêvasserie. Mais peut-être préféreront-ils sa grande cour d’où l’on entend le son des bateaux arrivant au port par les eaux qui lient Québec à Charlevoix, face à la pointe de l’île d’Orléans. Ses dimensions modestes sont un détail, finalement. Avec autant de charme, on voudra bien écouter ses confidences !