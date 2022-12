Buy My House sur Netflix

Les courtiers n’achètent pas

Après avoir fait sa marque en immobilier avec des téléréalités sulfureuses comme Selling Sunset et sa petite sœur encore plus déjantée, Selling the OC, Netflix propose Buy My House. Plus terre à terre, l’émission invite des propriétaires à tenter de convaincre quatre investisseurs d’acheter leur maison unifamiliale. Divertissant à première vue, le concept a déçu deux courtiers québécois interrogés.