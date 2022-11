Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Bien qu’on n’y fabrique plus de sucreries depuis 2004, l’ancienne biscuiterie Viau est restée imprégnée dans les souvenirs des Montréalais. En 2007, le bâtiment qui abritait la célèbre usine, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a été converti en condos, avec le désir d’y attirer des familles. Cette unité de coin sur deux étages compte deux chambres fermées, un espace de stationnement dans le garage et un accès direct à l’extérieur. Ses plafonds de 12 pi de haut, ses poutres apparentes ainsi que ses murs de pierres et de briques lui donnent beaucoup de cachet. Et sur le toit, une terrasse commune aux résidants de l’immeuble offre une belle vue sur Montréal.