Amateur de ski depuis sa plus tendre enfance, André Turcotte a profité de sa maison jumelée pendant de nombreuses années. Une maison qu’il a pris le temps de bien planifier pour profiter au maximum du soleil, de la nature et de son sport préféré. Il lui suffisait de sortir de chez lui pour chausser ses planches et rejoindre un remonte-pente du mont Sutton. Un vrai rêve !

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

L’acquisition de ses deux terrains du 360-362, chemin Boulanger est plutôt ironique. « C’est parti d’une vieille histoire avec la famille Boulanger, qui était propriétaire du mont Sutton à l’époque. On me taquinait toujours en me disant : “Toi, tu es professeur d’université, tu es bon pour parler, mais jamais pour faire quelque chose de concret.” Donc, j’ai décidé de faire quelque chose de concret en achetant ces terrains pour construire un jumelé », se remémore M. Turcotte.

Une bonne dizaine d’années ont passé avant que la première pierre y soit posée. « J’ai fait trois ou quatre plans différents avant d’être satisfait. Je donnais un cours de dessin par ordinateur à Polytechnique et, le soir, un cours de construction. J’avais également ma licence d’entrepreneur général. Aussi, je suis quelqu’un de minutieux, j’aime que les choses soient bien faites. »

Or, il arrive que dans le bâtiment, ce ne soit pas toujours le cas et bien évidemment, André Turcotte en a fait les frais. « Le résultat sur le chantier n’est malheureusement pas toujours ce qu’on pensait, alors on peut accepter les choses, ou non. Moi, je n’aime pas le travail bâclé, mais quand j’ai demandé à un ouvrier de refaire une cloison qui n’était pas droite, il m’a lancé son marteau ! Ç’a été une histoire d’horreur, la pire expérience que j’ai eue, mais j’ai fini par trouver les bonnes personnes.»

Amoureux de la nature, André Turcotte ne voulait surtout pas un condo avec un petit balcon, comme on en voit souvent à proximité des stations de ski. « C’est comme être en ville, dans ce cas-là. Moi, je voulais m’intégrer vraiment à l’environnement. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La façade avant de la maison jumelée

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La propriété (au centre, avec la petite tour à l’arrière) profite d’un accès direct à quatre remonte-pentes des pistes de ski l’hiver et aux sentiers de vélo de montagne l’été.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les pièces sont très ensoleillées grâce aux nombreuses fenêtres et à une bonne planification des espaces.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le salon est doté d’un foyer au gaz.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La cuisine fait le lien entre le salon et la salle à manger.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le propriétaire a créé une tourelle très agréable où s’organise la salle à manger.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La mezzanine peut servir par exemple de coin lecture, de salle de jeu ou de bureau.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La maison comprend trois chambres : deux au rez-de-chaussée et la troisième, à l’étage supérieur.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’une des trois chambres

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’une des deux salles de bains

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les espaces communs de l’appartement locatif qui comprend deux chambres

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La cour arrière donne directement sur le bois. 1 /12























Maximiser l’ensoleillement

Autre point essentiel de la planification : l’ensoleillement. Le propriétaire a tout mis en œuvre pour que son appartement bénéficie d’un maximum de lumière naturelle et, par là même, de la chaleur du soleil.

Quand on est assis à l’intérieur, on a l’impression d’être dans la nature. Je l’ai d’autant plus apprécié ces dernières années parce que j’ai eu un blocage artériel qui m’a obligé à rester assis plus souvent. Devant ma porte-fenêtre dans mon coin repas, j’avais l’impression de me trouver dans le bois. André Turcotte, propriétaire

Un intérieur accueillant

Doté d’un plafond cathédrale et d’un plancher de bois blond, le salon chaleureux invite à la détente après une journée sportive. La cuisine le relie à la zone repas logée dans la fenêtre arquée (bow window). Pratiques pour éviter les escaliers, deux chambres et une salle de bains complètent le rez-de-chaussée. À l’étage, la mezzanine idéale pour le télétravail fait accéder à une grande chambre et sa salle de bains.

« Il y a aussi un appartement avec deux chambres en rez-de-jardin qui apporte un revenu intéressant. J’ai un fils et une fille qui ont fait de la compétition de ski et je pensais qu’ils y viendraient souvent, mais ils sont très occupés », confie André Turcotte.

La passion du ski

Le propriétaire a subi un grave accident quand il avait une vingtaine d’années et après plusieurs tentatives pour se remettre sur pied, c’est le travail musculaire qui l’a sauvé. Des décennies plus tard, alors qu’il pratiquait son sport favori à la station Mont-Sainte-Anne, une douleur atroce à la jambe le conduit directement aux urgences où il est opéré parce que son artère s’est bloquée.

Cinq ans plus tard, il n’est plus question de faire du ski et M. Turcotte se résigne à vendre sa propriété. « Ce n’est pas facile pour moi, parce que mes plus belles vacances sont en hiver. On en a énormément profité avec ma femme, mes enfants et nos amis. On a fait beaucoup de voyages de ski dans plusieurs pays, mais Sutton est vraiment une belle montagne, qui présente plein de défis. »