Après avoir sauté leur tour depuis mars 2020, les Visites libres d’automne sont de retour, les 15 et 16 puis les 22 et 23 octobre, mettant de l’avant une cinquantaine de projets immobiliers dans la région de Montréal.

Danielle Bonneau La Presse

« Dans toutes les situations, il y a toujours des occasions qui se présentent », observe Jacques Beaulieu, qui a lancé la campagne de promotion des habitations neuves il y a 25 ans.

Le marché s’est calmé et c’est tant mieux, croit-il. « Les constructeurs vont redoubler d’imagination. Les acheteurs étant moins nombreux, ce sont eux qui ont le dernier mot. »

L’automne est un bon moment pour commencer à magasiner, avant la cohue du printemps, fait-il remarquer. « Les constructeurs portent une oreille plus intéressée, parce qu’ils ont un peu plus de temps pour répondre aux questions. Le marché locatif prend par ailleurs beaucoup d’ampleur. C’est une composante qu’on ne peut pas nier. Il y a toutes sortes de besoins au Québec. Qu’ils soient à vendre ou à louer, beaucoup de projets sont pour les baby-boomers qui prennent leur retraite et les 55 ans et plus qui veulent un réseau social. L’accès à la propriété demeure aussi un volet très important. »

Les projets immobiliers mis en vitrine s’adressent à différents types de clientèles et sont encore situés majoritairement à Montréal. Mais l’offre en banlieue de la métropole s’est considérablement enrichie au cours des dernières années.

Toujours, l’objectif est d’informer et de faciliter les recherches des consommateurs, pour les aider à faire un choix avisé.

Après la pause forcée, de nombreux projets sont inscrits pour la première fois aux Visites libres d’automne. C’est le cas d’Alégra, adossé au club de golf de la Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie. Construction Ambiance Prestige compte bâtir dans un premier temps 16 bungalows jumelés, destinés à des acheteurs désirant une propriété prestigieuse aménagée sur un seul niveau (avec un sous-sol et un garage attenant).

« Les Visites libres amènent des gens qui, autrement, ne viendraient pas nécessairement, a constaté par le passé Louis Ratté, directeur des opérations du projet Alégra. Plusieurs en profitent pour faire la tournée des projets dans le secteur qui les intéresse. Ils arrivent avec leur liste et font un genre de pèlerinage. »

Au fil du temps, diverses activités ont été tenues afin de mettre en valeur la créativité des designers et des architectes québécois. Cette fois-ci, dans le cadre des Beaux dimanches Architecture et Design, les 16 et 23 octobre, de 13 h à 16 h, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les concepteurs de près d’une dizaine de projets afin de découvrir les dessous de leur processus de création. Les Loges, BÉAcité, Osha Condos, Cité l’Acrobate, Symphonia Viu Condominiums, Imperia Condominiums et Alégra seront ainsi notamment sous la loupe, dans leurs bureaux des ventes respectifs, l’un des deux dimanches. La firme ACDF Architecture ouvrira par ailleurs ses portes le 16 octobre en après-midi.

Les Visites libres d’automne ont lieu les 15 et 16 puis les 22 et 23 octobre, de 13 h à 17 h.