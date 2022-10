Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Éric Clément La Presse

Propriétaires à Lac-Simon, en Outaouais, Patrice Bernard et Nathalie Brunet vendent leur résidence construite en 2020-2021 en pleine nature, sur un terrain de cinq acres. De style contemporain, la maison de plain-pied est un petit bijou dans un immense écrin de verdure.

Patrice Bernard y a mis beaucoup d’amour et d’expertise. Il est en effet cofondateur d’O Design & Co, une entreprise outaouaise de design d’intérieur et de gestion de projets résidentiels clés en main. Comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, ce sont des professionnels de son entreprise familiale qui se sont chargés du projet de construction et d’aménagement.

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S Les volumes architecturaux de l’entrée de la maison

La résidence est située à une quarantaine de minutes à l’ouest de la station de ski de Mont-Tremblant et à moins de deux heures de Montréal, au cœur d’un terrain acheté en 2019 et qui domine le lac.

De la maison, on ne voit pas de voisins. Mais beaucoup d’animaux ! Surtout des chevreuils, qu’on peut apercevoir presque chaque jour. Patrice Bernard, propriétaire

« Nous avons accès à une plage privée, ajoute-t-il. Et l’hiver, le paysage est féérique. Des sentiers de ski de fond partent du village de Chénéville. »

« Le joyau de la maison »

La résidence comprend 13 pièces, dont 3 chambres et 2 salles de bains. Son seuil est impressionnant, avec son volume géométrique très contemporain. Passé le vestibule, on découvre le salon, la salle à manger et la cuisine qui forment une grande pièce dont l’immensité est appuyée par la hauteur des murs : près de 5 m. « C’est le joyau de la maison, dit Patrice Bernard. Avec la hauteur du plafond et les pièces entièrement vitrées, on voulait se sentir comme faisant partie de la nature. Comme si on était dehors. »

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La terrasse extérieure, à l’arrière

Haut de gamme et sobre, l’intérieur est doté de lignes contemporaines qui s’accordent bien avec le mobilier chaleureux et les planchers en chêne clair huilé qui mettent en évidence le grain du bois. Le sol de la cuisine et des salles de bains est recouvert de céramique italienne. Les planchers sont tous pourvus d’un chauffage radiant au glycol.

La première facture annuelle d’électricité est montée à 4000 $, mais Patrice Bernard explique que c’est dû au fait que la première année, une maison neuve est très humide et que les factures d’Hydro-Québec ont déjà baissé. « Nous avons aussi un foyer au bois de marque Stûv pour l’ambiance et qui peut facilement chauffer toute l’aire ouverte de la pièce principale », dit-il.

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S Le salon

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S L’îlot de la cuisine

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La salle à manger

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La chambre principale

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La penderie de type walk-in

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La salle de bains principale

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La plage privée

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S Le lac Simon 1 /8















La maison est vendue, pour profiter du marché favorable, avec tout le mobilier et la décoration. « Notre entreprise fait toute la chaîne des projets, depuis les plans jusqu’à l’ameublement, en passant par les travaux que l’on suit jusqu’à la fin, dit Patrice Bernard. Donc les luminaires, tapis, meubles, tout vient de notre boutique et de notre cinquantaine de fournisseurs. »

Services à proximité

Cette propriété peut servir de résidence secondaire, mais les propriétaires en avaient fait leur lieu de vie principal. « L’été, c’est très achalandé, dit Patrice Bernard. Et il y a tous les services nécessaires à Lac-Simon et Chénéville, le village à côté. J’ai élevé mes enfants ici. Il y a une école primaire à Chénéville et une école secondaire à Papineauville. »

PHOTO YANICK DÉRY, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La maison dans son environnement boisé

La maison étant récente, son évaluation n’a pas encore été transmise aux propriétaires par la municipalité… ni le montant de l’impôt foncier. « Cela prend du temps », dit Patrice Bernard, qui prévoit regretter sa maison. « Quand j’arrive chez moi, on n’est pas au bord d’une route, dit-il. Il y a un grand chemin qui monte en tournant. Et quand on entre dans la maison, c’est le calme complet et la vue de la nature est vraiment impressionnante. »