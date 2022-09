Converti en habitation unifamiliale, ce duplex datant de 1923, situé dans une rue patrimoniale du quartier Villeray, à Montréal, multiplie les effets de grandeur et bénéficie d’une lumière naturelle inattendue. Histoire d’une transformation réussie grâce à une bonne planification.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Karim Guirguis et Olivier Nadeau rêvaient de réaliser un projet de rénovation et d’avoir un espace extérieur privé. Mais le couple voulait rester dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« Ce duplex se trouvait à trois coins de rue de notre condo. Il était occupé par deux logements et il y avait eu très peu de rénovations », raconte Olivier Nadeau, qui est directeur principal pour Desjardins. La vente s’est faite rapidement en septembre 2020 parce qu’ils voyaient là une belle occasion de concrétiser leur projet.

Ils ont demandé à l’architecte Marc Labrèque, de la firme KIVA, et à la designer d’intérieur Pascale Nakhlé d’orchestrer les travaux. « On avait l’autorisation de convertir les appartements en unifamiliale parce que la façade ne dépassait pas 6 m de longueur. Au-delà, c’est interdit dans ce quartier », explique cette dernière.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pascale Nakhlé, designer d’intérieur

L’importance de bien planifier

La planification a duré six mois après la signature chez le notaire. Les travaux ont donc commencé en mars 2021. Selon Pascale Nakhlé, il est très important qu’il y ait une chaîne d’intervenants et de professionnels spécialisés et d’établir un plan précis pour coordonner leurs tâches, surtout dans le cadre d’un projet d’une telle envergure. « Par exemple, l’architecte a travaillé sur le dossier des permis, l’ingénieur en bâtiment a fait l’étude des charges, chacun doit transmettre l’information au suivant et on a commencé à détailler l’aménagement après les approbations. »

Très impliqués dans le projet, les maîtres des lieux ont vite compris la nécessité de ne rien précipiter pour tout mettre en place afin que le calendrier soit respecté. « Il ne faut pas négliger non plus les délais de livraison des matériaux, parce qu’il peut y avoir des problèmes d’approvisionnement. C’est d’autant plus important de bien planifier avant le début d’un chantier, parce qu’une fois commencé, c’est le chaos ! Tout doit bien s’enchaîner de la démolition jusqu’aux finitions », assure Olivier Nadeau.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les propriétaires du duplex, Olivier Nadeau et Karim Guirguis

Un concept original

En façade avant, les fenêtres ont pu être changées sans être agrandies, mais les propriétaires ont eu l’autorisation d’installer des baies vitrées sur les deux niveaux à l’arrière de la maison. L’abondante lumière inondant le second étage a incité la designer et ses clients à y organiser les espaces communs au lieu de les aménager de façon plus formelle au niveau inférieur. « Le bureau, la suite privée, la salle de bains et la salle de lavage sont en bas, puis l’aire ouverte avec la cuisine ainsi qu’une salle d’eau se trouvent en haut », note Pascale Nakhlé.

La superficie totale est de 1600 pi⁠2, mais ça paraît plus grand parce que c’est complètement optimisé. Pascale Nakhlé, designer d’intérieur

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La designer Pascale Nakhlé s’est servie d’un problème de conduits apparents pour circonscrire l’entrée en l’habillant de lamelles de bois. « Quand il y a un obstacle, je cherche à l’utiliser pour en faire un atout », dit-elle.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les rangements pleine hauteur (fabrication Ébénisterie Bellefeuille) longeant l’escalier jouxtent la salle de lavage. Au fond, on aperçoit la cour à laquelle on accède par la chambre, mais sans voir le lit qui se trouve en retrait sur la gauche.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Situé face à la rue, le bureau est équipé d’une bibliothèque intégrant un lit escamotable pratique et confortable pour garder la visite à dormir.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’espace bain et douche condensé derrière une porte vitrée est idéal dans un petit espace. Les planchers et les murs habillés de Dekton (Cosentino) de couleur grège, la baignoire aux lignes fluides et la robinetterie ébène (Batimat) forment un ensemble doux et contemporain.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La tête de lit en velours bleu nuit et les épais rideaux dans les mêmes tons caractérisent la chambre à coucher et répondent à l’atmosphère feutrée recherchée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La designer Pascale Nakhlé a convaincu les propriétaires d’installer deux îlots de cuisine. D’abord sceptiques, ils sont finalement très satisfaits de bénéficier d’un espace de préparation et d’un autre pour servir leurs hôtes. La symétrie des zones de rangement et de cuisson donne beaucoup de prestance à l’espace.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La texture des comptoirs et des dosserets en Dekton (Cosentino) associée à celle des armoires en bois crée un décor somptueux, mais sans ostentation grâce à la matité des matières. Le noir donne quant à lui de la profondeur à l’espace.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des détails comme les comptoirs arrondis, le bois en lamelles rappelant celui de l’entrée et les poignées délicates génèrent un design raffiné.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les propriétaires ont privilégié les achats locaux, comme le lustre de chez Lambert & Fils dans la salle à manger. Ils voulaient aussi mettre en valeur leurs souvenirs, ce qui a suscité l’idée de créer une étagère face à la table pour les exposer. Elle sert aussi de lien entre la cuisine et le salon.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les maîtres des lieux ont intégré la couleur par petites touches et en créant un mur accent reliant la salle à manger au salon. « C’est un papier peint de Manon Leblanc qu’on a retravaillé avec elle pour qu’il s’adapte bien à notre design », souligne Karim Guirguis. Le foyer réalisé par Nuance Design est habillé de Dekton (Cosentino) et de céramique (Céragrès) posée verticalement pour donner de la hauteur à la pièce.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le canapé a été positionné au centre du salon afin de dégager plusieurs zones de circulation, facilitant ainsi l’accès au balcon de la façade avant, au coin bar dans le renfoncement et à la salle à manger adjacente. 1 /11





















En effet, l’escalier a été déplacé afin de libérer de la place et un placard intégré fait office de garde-corps. Tous les rangements sont d’ailleurs conçus sur mesure et vont jusqu’au plafond, ce qui accentue l’impression de grandeur. Elle a également opté pour des portes coulissantes partout, afin de dégager la circulation.

Atmosphère feutrée en bas

Karim Guirguis, qui est directeur régional pour le Canada de Cosentino, désirait une ambiance enveloppante. « On privilégie souvent un blanc éclatant sur les murs pour agrandir et donner plus de clarté, mais Karim a suggéré un blanc cassé moins froid au fini assez mat pour que ce soit feutré », précise la designer. « On a aussi choisi un ton anthracite chaleureux et des éclairages blanc chaud équipés de gradateurs pour tamiser la lumière. Ça apporte de la douceur », remarque le copropriétaire.

Le plancher de chêne blanc renforce la chaleur. Noble et intemporel, ce bois posé en lamelles parallèles au premier étage est installé en chevrons au second.

Chaque détail fait une différence, tant d’un point de vue esthétique qu’ergonomique. Il faut comprendre le mode de vie des clients et composer avec les goûts et la personnalité de chacun pour qu’ils se sentent bien dans leur maison tout en les poussant un peu hors de leur zone de confort. Pascale Nakhlé, designer d’intérieur

Effet wow ! en haut

Ultra lumineux, l’étage supérieur crée la surprise. La majestueuse cuisine aux nuances café et chocolat est habitée de deux îlots qui contrastent avec le tableau naturel extérieur. Elle s’inscrit face à l’immense baie vitrée pour former un espace unique et audacieux, où la fonctionnalité et la convivialité se rejoignent. Les comptoirs et les dosserets au fini mat marient différentes textures à la demande de Karim Guirguis, qui a aussi eu l’idée d’appliquer une murale pour relier la salle à manger au salon.

« Ça fait un an qu’on a emménagé et on a apprivoisé la maison au fil des saisons. Ce qui m’a le plus surpris, c’est qu’en construction, plus le projet avance, moins il y a de certitude, mais quand les murs sont fermés et qu’on arrive aux finitions, le rêve est devenu réalité », dit Olivier Nadeaur.