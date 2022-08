Il y a moins d’un an, les propriétaires ont aménagé une partie de leur sous-sol pour y incorporer un spa, un sauna et une grande salle de bains.

À l’origine, la cuisine était plus petite. En créant la salle à manger, on a récupéré assez d’espace pour y poser cet immense îlot.

La maison ancestrale est tout à fait intégrée à la propriété. On y a conservé les poutres et ajouté des ouvertures pour aérer et profiter de la lumière naturelle.

De la rue, on ne peut que deviner la propriété anthracite et rouge qui se cache derrière la haie de thuya : seules les lucarnes et la cheminée sont apparentes.

Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Marie-Andrée Amiot La Presse

Nos hôtes de Saint-Sauveur nous attendaient. Heureusement, car pour pénétrer dans leur domaine, il faut s’annoncer pour faire ouvrir la jolie grille en fer.

Et là, quelle surprise ! Rarement a-t-on vu un aménagement paysager aussi raffiné, aussi soigné. Et c’est sans parler de la maison. Notre propriétaire, Alain*, nous a conduits dans une visite guidée que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Flipper ou ne pas flipper

Alain, un habitué des flips, nous a d’abord raconté qu’il avait acquis cette maison il y a cinq ans à l’insu de sa femme. « J’achetais régulièrement des propriétés que je rénovais pour les revendre, raconte le jeune sexagénaire. Celle-ci, je ne pensais pas la garder. Mais, je me suis fait prendre. » Alain parle d’un coup de foudre comme on en aurait pour une femme. Sa propre femme, de son côté, ignorait tout de la dernière aventure de son mari. « Il était tellement occupé que je n’ai pas réalisé qu’il passait beaucoup de temps ici », nous a-t-elle confié. C’est quand les vrais travaux ont débuté qu’il a dévoilé son secret.

Il attribue le coup de foudre à l’architecture particulière de la maison. À première vue, on est devant une propriété typique des Laurentides, de style canadien avec toitures en pignon et lucarnes. Sauf que, quand on y regarde de plus près, on remarque que la partie centrale de la longue propriété (100 pieds) est particulière. « Les propriétaires précédents ont fait démolir pièce par pièce une maison ancestrale de La Malbaie pour l’intégrer à la maison existante de Saint-Sauveur, explique Alain. Chaque pièce a été soigneusement numérotée à la craie pour que la maison soit reconstruite exactement comme elle l’était en 1812. J’ai été séduit. »

Après quatre ans de travaux, à l’intérieur comme à l’extérieur, le résultat est impressionnant. Les pièces en enfilade ont chacune leur caractère, mais le bâtiment ancestral a donné le ton. Alain, designer d’intérieur, a marié l’ancien et le nouveau pour créer une propriété homogène et tout à fait unique. « L’amalgame est intéressant, et il y a tout cet aspect historique, dans le respect total de l’environnement », convient la courtière Jennifer Vienneau.

Des milliers de détails

Dans l’ordre, on entame la visite du rez-de-chaussée par la salle à manger. Grande, elle peut recevoir 17 invités. Le mur du fond, point focal de la pièce, est recouvert de tuiles carrées en pierres aux reliefs géométriques. « Ce sont des pièces en sable des Bahamas fabriquées en Floride », dit le propriétaire, en précisant que la cargaison pesait quatre tonnes !

Puis, il y a la cuisine dont l’espace a triplé. Le couple reçoit régulièrement (lire très souvent !) ses deux filles et leur famille. La cuisine est donc munie de deux fours, deux lave-vaisselle, deux éviers et énormément de rangement. Il y a aussi un garde-manger dans le vestibule.

En continuation, le boudoir a son foyer en pierres rectangulaires naturelles de Saint-Canut. Elles ont remplacé les pierres des champs qui l’habillaient. Les propriétaires ont choisi ce matériau pour les murs du vestibule et de la salle d’eau du rez-de-chaussée.

Ensuite, il y a la maison ancestrale transformée en salon. Certaines poutres cachent encore du crin de cheval qu’on utilisait pour isoler des grands froids. Au haut, il y a cette passerelle transparente en plexiglas de qualité aéronautique qui permet de passer des chambres secondaires de l’étage à la chambre principale sans obstruer le regard vers le toit cathédrale. Un court passage intimidant pour ceux qui ont le vertige !

Le dernier salon est celui de madame. Une pièce pour se reposer, pour méditer, pour rêver. De même, au sous-sol, les propriétaires ont fait installer un spa et un sauna à l’infrarouge accompagné d’une salle de bains. Une jolie pièce où le bois et le marbre proposent une allure de modernité.

À noter les nombreux détails architecturaux de cette maison, qui en font une œuvre unique. Qu’il s’agisse des pentures, des clous décoratifs au sol ou sur les portes, des sculptures qui soutiennent le manteau du foyer, cette maison vous en met plein la vue. Au fil du temps, le couple a rapporté de ses nombreux voyages des objets et des meubles ainsi que des matériaux de construction qu’il a intégrés à la maison. « Durant un voyage au Maroc, on a tellement acheté qu’on a rempli un conteneur de 40 pieds. »

Un jardin pour recevoir

Enfin, il y a le dehors. Rarement, à part dans un jardin botanique, a-t-on vu autant de soin apporté à un environnement extérieur. Il y a des fontaines, des aires de repos, des hamacs, une piscine avec un arceau et des balançoires, deux (oui, deux !) grandes cuisines extérieures avec gril, lave-vaisselle, fours, vaisselle, éviers et tutti quanti. Des tables assez grandes pour 15, des espaces pour s’asseoir et jaser… Ce couple est très famille : « On a sept petits-enfants, de 3 mois à 12 ans. Ils viennent tous les week-ends », confient les grands-parents heureux. Ils ont même créé une grande salle de bains extérieure avec douche pour les petits.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Tout autour, on découvre des espaces charmants. Comme cette fontaine auprès d’une autre aire de repos.

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY'S REALTY QUÉBEC La piscine creusée et ses jeux sont certains des centres d’intérêt de la propriété, particulièrement pour les petits-enfants du couple !

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY'S REALTY QUÉBEC Il y a plusieurs aires de repos autour de la maison. Ici, des hamacs et des transats invitent au farniente.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Il y a deux cuisines extérieures. Celle-ci est au même niveau que le rez-de-chaussée de la maison, et compte même un four à pizza.



PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY'S REALTY QUÉBEC La seconde cuisine extérieure est près de la piscine. Bien munie, comme la première, celle-ci cache même un lave-vaisselle !

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY'S REALTY QUÉBEC Le propriétaire a construit des bacs surélevés pour que ses petits-enfants puissent cultiver quelques légumes. Ce passage mène à la piscine.

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY'S REALTY QUÉBEC Le propriétaire a construit et peint cette grande table pour la salle à manger près de la seconde cuisine. À noter, le bleu de mogador qui contraste avantageusement avec le bois recouvert de 10 couches de vernis pour bateaux. 1 /7













Méticuleusement, le couple a planté des centaines d’arbrisseaux, d’arbres et de fleurs. Il y a un ordre, les plantations ne sont pas aléatoires. Les fleurs aux tons roses sont dans un bac. Les grands érables sont en ligne droite. Il y a quelque chose de rassurant dans cette organisation méthodique.

Rassurant, mais aussi captivant. Les travaux continuent, car il faut entretenir cet espace pour le garder à ce niveau de perfection. À écouter ce couple passionné, on comprend que les idées ne manquent pas. « Je m’endors le soir en imaginant de nouveaux projets », dit Alain. C’est peut-être beaucoup ? Toujours est-il qu’ils imaginent une propriété qui exigera moins de travail. Pensée magique pour ce couple entreprenant ? À suivre.

* Nous utilisons le prénom seulement afin de préserver l’intimité du couple.