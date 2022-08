Investisseurs bien nantis ou amateurs de musique excentriques recherchés : une maison construite en forme de guitare est actuellement en vente en Géorgie, aux États-Unis.

William Thériault Collaboration spéciale

Pour la somme de 789 000 $ US, vous pourriez mettre la main sur une maison qui, vue du ciel, ressemble pratiquement en tous points à une guitare acoustique. Située à Fayetteville, une municipalité de près de 20 000 habitants, elle est d’une superficie de 3122 pieds carrés. On y trouve cinq chambres et quatre salles de bain.

La courtière Jane Piven, responsable de la vente, a ajouté en entrevue que le domicile était situé dans un quartier résidentiel, « hors des limites du centre-ville ». L’annonce officielle, sur le site Zillow, mentionne qu’il est possible de sous-louer la propriété à trois différents groupes de personnes, si jamais l’acheteur choisit de reconvertir la résidence en hébergement de type Airbnb.

La question qui vient naturellement : malgré sa forme, cette maison-guitare est-elle bien fonctionnelle ? « Il y a eu des rénovations majeures dans les trois à cinq dernières années », fait remarquer Mme Piven. Toutefois, il reste des travaux à exécuter : l’une des douches a besoin notamment d’une remise à neuf. « Il y a une cuisine qui n’a pas encore été installée, mais sinon, la maison est clés en main », poursuit-elle.

Au sous-sol, on peut trouver un foyer plus ancien, qui peut être laissé tel quel pour conserver une touche plus chaleureuse, ou rénové pour un look plus moderne.

PHOTO TIRÉE DU SITE ZILLOW La maison a été imaginée par un chanteur de musique country.

Des sceptiques

La maison-guitare est en vente sur le marché immobilier américain depuis le début du mois de juillet. Bien qu’il s’y déroule environ une visite par semaine, les acheteurs potentiels semblent réticents.

La guitare, c’est un concept vraiment étrange et difficile à apprivoiser. Les gens sont sceptiques à l’idée d’y vivre. Jane Piven, courtière

Construit en 1986, le bâtiment a été imaginé par Elvis L. Carden, chanteur de musique country originaire du coin. Il y a même vécu pendant un moment avant de le vendre à d’autres personnes.

Mme Piven assure que le toit, qui paraît fragile, selon des commentaires publiés sur des réseaux sociaux, est bien solide. « Le matériau, c’est du composite régulier, explique-t-elle. C’est la couleur qui vous donne l’impression de fragilité. Il a récemment été remplacé. »

PHOTO TIRÉE DU SITE ZILLOW La maison compte cinq chambres et quatre salles de bain.

Considérant que la maison risque d’être difficile à vendre à des particuliers, le propriétaire envisage désormais de se tourner vers « des investisseurs de New York ou Los Angeles, par exemple, qui pourraient avoir une bonne vision ».

« C’est à 10-15 minutes d’un aéroport international, ajoute Jane Piven. Si des gens viennent en Géorgie et qu’ils veulent voir quelque chose de génial, ils pourraient dormir dans cette maison pour quelques nuits. Il y a trois espaces pour des locations simultanées, donc c’est très pratique. Ou un acheteur vraiment fou de country local qui a peut-être entendu parler du chanteur pourrait vouloir s’entourer de son univers. »

Bien que le prix soit au-dessus de la moyenne du marché américain, le propriétaire actuel est « ouvert aux suggestions ou aux négociations avec le bon acheteur ».