Vous êtes-vous déjà imaginé en train de préparer le déjeuner dans la cuisine, puis de lancer quelques ballons, tout ça dans le confort de votre domicile ? À première vue, l’idée est farfelue, mais c’est pourtant une possibilité réelle dans un ancien gymnase de basketball converti en maison, offerte depuis quelques semaines sur le marché immobilier américain.

William Thériault Collaboration spéciale

Situé dans la toute petite ville de Wilkinson, en Indiana, le bâtiment, construit en 1950, a été utilisé comme gymnase pendant une vingtaine d’années. Et même si l’endroit est devenu une maison, la moitié du terrain de basket est encore utilisable : les planchers, les gradins ainsi que l’un des paniers originaux ont survécu à l’épreuve du temps.

Actuellement, le domicile est en vente pour 299 000 $ US, soit un peu moins que le prix moyen du marché dans cet État. Pour cette somme, votre cuisine pourrait se trouver juste en dessous de l’ancien emplacement du second panier d’origine. On voit encore les lignes du terrain.

Naturellement, l’originalité de la chose a attiré des curieux : l’annonce a été consultée plus de 130 000 fois depuis sa publication, le 1er juillet, sur le site Zillow.

Je fais ce métier depuis 49 ans, et je n’ai jamais rien vu de tel ! Roy Wilson, courtier

Au total, l’ancien gymnase propose une superficie de 5357 pi⁠2, dans laquelle on compte notamment quatre chambres à coucher et trois salles de bains. « La grandeur de la maison, c’est assez remarquable », remarque M. Wilson.

PHOTO TIRÉE DU SITE ZILLOW Cette maison située à Wilkinson, en Indiana, était auparavant un gymnase de basketball.

Outre le terrain de basketball en soi, on peut repérer à l’étage supérieur plusieurs vastes pièces tapissées. Les prochains propriétaires pourront donc les aménager comme bon leur semblera — ce n’est pas l’espace qui manque.

Au bout du fil, notre interlocuteur énumère : USA Today, Sports Illustrated, CBS, la station régionale FOX59, le journal Indianapolis Star, la télévision locale, et un talk-show de sports… « C’est superbe, dit-il avec un sourire palpable. L’histoire a été reprise partout. »

Imbriquée dans l’histoire locale

« Le basketball est roi en Indiana ! » Cette phrase, prononcée par Roy Wilson, dit tout sur l’importance que revêt ce sport dans l’État du Nord-Est, l’un des premiers où le basketball a été popularisé sur le sol américain.

L’hiver, dans chacun des villages de l’État, il n’y a pas grand-chose à faire sauf se rendre dans un gym et assister à des matchs de basketball. C’est au centre de l’univers de chaque communauté. Roy Wilson, courtier

« La commission scolaire locale a arrêté d’utiliser les deux salles de classe qu’elle avait dans ce bâtiment en 1971. Le gymnase a servi de façon auxiliaire pendant deux ou trois ans de plus », explique le courtier, qui se rappelle avoir lui-même obtenu son diplôme d’études secondaires dans ce gymnase à la fin des années 1960.

« Je l’ai vendu aux propriétaires actuels il y a 20 ans, continue-t-il. Je pense que c’est pour ça qu’ils m’ont choisi pour le revendre. C’est eux qui ont converti le bâtiment en maison. Ils y vivent d’une manière assez minimaliste. »

Harvey Weir Cook, pilote d’avion élite américain né à Wilkinson, a vu le jour à quelques maisons de ce bâtiment, ajoute M. Wilson avec enthousiasme. Mort pendant la Seconde Guerre mondiale, Weir Cook a prêté son nom à l’aéroport international d’Indianapolis entre 1944 et 1976. L’ancien gymnase a donc un lien de plus avec l’histoire locale.

Une jeune famille doit l’acheter

Malgré l’attrait que représente cette maison rêvée des basketteurs, Roy Wilson a mené une vingtaine de visites avant de recevoir une offre sérieuse, un peu plus importante que le prix demandé. « Ça démontre qu’il y avait beaucoup de curiosité, mais peu de besoins », souligne-t-il.

C’est un couple ayant de jeunes enfants qui a déposé l’offre, en attendant le résultat des inspections qu’il a demandées. La petite famille a certainement été séduite par l’authenticité et la taille du domicile, pratiquement unique en son genre.

Avant que cette proposition d’achat lui parvienne, le courtier immobilier s’imaginait même pouvoir installer une garderie dans l’ancien gymnase.

Il y a beaucoup d’espace à l’extérieur, la maison est assez grande pour accueillir des salles de classe et il y a de l’espace récréatif dans le gymnase. Roy Wilson, courtier

Les membres de la jeune famille profiteront de la campagne en vivant dans la toute petite ville de Wilkinson. Mais en 45 minutes de voiture, ils pourront aussi se rendre à Indianapolis, qui compte près de 900 000 habitants.

Avant de terminer l’entrevue, on demande à M. Wilson s’il désire ajouter quelque chose.

« Oui ! Ça sent encore comme un gym ! »