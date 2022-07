« Quand on entre dans la maison, on est direct dans le fleuve, dit Maryse Dussault. Mon fils m’avait dit qu’on croirait la maison construite dans les arbres. Nos fenêtres donnent l’impression qu’ils sont dans la maison. »

Éric Clément La Presse

Une histoire d’amour est à l’origine de cette maison des Éboulements. « Mon conjoint demeurait, comme moi, à Québec, mais travaillait dans Charlevoix, dit Mme Dussault. J’étais célibataire. Mes enfants étaient à Québec. J’ai déménagé dans Charlevoix pour être avec mon conjoint. On a décidé de construire. Quand j’ai vu le paysage, au Domaine Charlevoix, j’ai eu de gros frissons. C’est tellement beau. »

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S Vue de la maison

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La cuisine avec son plancher en chêne blanc

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La salle à manger

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S Le salon

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La chambre principale et le solarium

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La salle de bains principale

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S Autre vue de la salle de bains principale

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S Le solarium ou verrière 1 /8















La propriété est dans un cul-de-sac, à 10 km de Baie-Saint-Paul et 30 km de la station de ski du Massif. « En huit minutes, on est au centre-ville de Baie-Saint-Paul », dit Maryse Dussault. La maison a été bâtie en 2019, dans un style contemporain convenant à sa situation en pleine nature, en face de l’île aux Coudres.

« On a fait le design et choisi les matériaux en s’inspirant de plusieurs maisons, dit Mme Dussault. On souhaitait avoir une grande fenestration pour profiter du paysage et être vraiment dans la nature. »

Je pense qu’on a acheté le plus beau terrain du domaine. On n’a aucune maison devant nous, et il n’y aura jamais de voisins pour nous cacher la vue. Le soir, quand L’Isle-aux-Coudres et la Rive-Sud sont éclairées, on dirait une carte postale. Maryse Dussault, propriétaire

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La maison avec la remise, à droite

15 km de sentiers pédestres

La demeure a été conçue pour que le soleil soit un partenaire du quotidien. De la chambre principale, on peut assister à son lever. « En fin de journée, on voit L’Isle-aux-Coudres éclairée, dit Maryse Dussault. Et les clairs de lune sont de toute beauté. La lumière de la lune se reflète dans l’eau puis pénètre dans la maison. On éteint les lumières et l’intérieur est alors tout éclairé par la lune. »

Le terrain de 4800 m⁠2 est boisé. Les propriétaires ont accès à 15 km de sentiers pédestres, des pistes de ski de fond et un lac pourvu d’une plage de sable. « C’est magnifique l’été et l’hiver, dit Maryse Dussault. On voit des animaux. On a vu un ours, il y a deux ans. Il y a des chevreuils, beaucoup d’oiseaux. Dès l’heure du souper, les oiseaux chantent en même temps. On se croirait dans la jungle tellement c’est merveilleux. »

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S La terrasse, avec son plancher en aluminium ne nécessitant pas d’entretien

De leur maison, les occupants aperçoivent les bateaux de croisière, le traversier local et les navires de la marine marchande. « C’est magique, dit Mme Dussault. J’adore entendre les sirènes des bateaux quand c’est un peu brumeux. »

La maison est agréable. D’une superficie de 124 m⁠2, elle a 12 pièces, dont 2 chambres et 2 salles de bains. Le plafond est à 15 pi dans la partie « cathédrale ». Les pièces sont lumineuses. La chambre principale est prolongée par une verrière. « On se couche en regardant les étoiles et le matin, on voit le soleil qui se lève », dit Mme Dussault.

PHOTO FOURNIE PAR SOTHEBY’S Le coin soirée autour d’un feu

Les propriétaires doivent vendre leur bien pour des raisons de santé. « C’est la vie. On va rester quand même à Baie-Saint-Paul où on a le meilleur des deux mondes. On va regretter la maison et le bien-être qu’elle procure. L’emplacement, il n’y en a pas deux comme ça. Ça va me faire un pincement au cœur. »