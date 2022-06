Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Christiane Desjardins Collaboration spéciale

À chaque mois son image, c’est ainsi que fonctionnent les calendriers de papier. Celui-là montrait des maisons. Avec son port altier de victorienne et son jaune pimpant, celle du mois de mai plaisait beaucoup à Linda Laliberté. Au point où son conjoint et elle ont décidé de la faire vivre pour vrai, au bord de l’eau, à Auteuil.

C’est comme ça que notre maison de cette semaine a vu le jour, il y a 20 ans. D’une feuille de calendrier. L’architecte retenu par le couple a dessiné les plans en s’inspirant de cette image, tout en tenant compte d’innombrables consignes. Le parcours du soleil pendant la journée était l’une d’elles, précise Mme Laliberté, afin que chaque partie profite au mieux de l’éclairage naturel. Déjeuner avec le soleil levant, baignade sous les rayons ardents, souper avec le soleil couchant, pour résumer l’idée.

Il fallait aussi de l’espace, et une utilisation judicieuse de celui-ci, puisque Pierre Corbeil, entrepreneur électricien, allait établir ses bureaux dans une partie de la maison. Il y avait par ailleurs deux enfants grandissants à loger, des grands-parents à accueillir pour des séjours plus ou moins longs, pas mal de visite, et beaucoup de choses à ranger, pour ce couple fervent de cyclisme et de ski. Ça a donné cette maison spacieuse et chaleureuse, largement fenêtrée et ceinturée d’une grande galerie, comme en sont souvent parées les belles d’autrefois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tourelles et pignons ornent aussi l’arrière de la maison. Vers la droite, on remarque le solarium. L’escalier, à gauche, permet d’accéder au deuxième étage, où se trouvaient auparavant les bureaux de l’entreprise des propriétaires.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ L’heure bleue illumine la maison, qui s’allume au même moment.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ La propriété vue des airs

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un bord de l’eau, un quai, une cuisine extérieure couverte, le trio parfait pour les fêtes. Une télécommande permet d’abaisser et lever les moustiquaires, même à distance.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ La piscine est située sur le côté de la maison et donne directement sur l’entrée du rez-de-jardin.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le hall d’entrée de la maison. Droit devant, l’escalier qui mène aux chambres. À gauche, on entrevoit le bureau où la propriétaire travaille. En arrière-plan, se profile le solarium.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ Une cuisine chaleureuse, rehaussée par les électroménagers Heartland qui offrent les commodités modernes, sous un costume d’époque.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ La chambre principale donne elle aussi sur la rivière et dispose d’un balcon.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ La salle à manger et le salon donnent sur la rivière.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le solarium permet de profiter de la nature environnante pendant trois saisons. On peut même étirer un peu celles-ci grâce à un chauffage à infrarouge.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE IMMOBILIÈRE MICHELINE CÔTÉ On ne manque pas d’espace dans ce garage.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE « On a des terrasses pour profiter de toutes les températures », précise la propriétaire, Linda Laliberté. 1 /12























D’hier à aujourd’hui

La ressemblance avec l’image du calendrier, que Mme Laliberté a d’ailleurs conservée, est frappante. Mais si l’apparence de la maison s’inspire d’une autre époque, sa construction et sa mécanique relèvent de la technologie la plus moderne : planchers chauffants pour ceux en céramique – les autres sont en bois franc –, foyers au gaz, système d’interphone, appartement au rez-de-jardin parfait pour la bigénération, prise pour voitures Tesla dans le garage, ainsi qu’une autre pour voitures électriques standard, aire de cuisine extérieure complète et couverte, avec système électrique pour lever et abaisser les moustiquaires... Parlant d’extérieur, il est temps de s’y attarder, puisque c’est l’épine dorsale de la propriété.

Nature et tranquillité

Le plus important en matière d’immobilier, c’est l’emplacement, dit-on. Celui-ci est d’une qualité rare. La propriété se trouve sur un terrain de 50 000 pi⁠2, que le couple a acquis parcelle par parcelle, au tournant des années 2000. Ce terrain, fourni en arbres à maturité et bien paysagé, est bordé par la rivière des Mille Îles, tout en étant éloigné du boulevard du même nom. Bien fait, puisque ce dernier est devenu un peu passant aux heures de pointe. C’est d’ailleurs lui qu’on longe pour commencer, avant de bifurquer sur le petit chemin Terrasse Delaroche, qui descend vers la rivière. Ce chemin ne dessert que quelques propriétés, dont celle-ci.

Bien qu’on soit près de la ville et des services, on se retrouve donc ici dans le calme, l’espace et la nature, avec un beau plan d’eau pour s’amuser, pêcher et naviguer. Voilà des atouts qui incitent à faire l’économie d’un chalet et du temps de voyage qui vient avec.

Comptable dans l’entreprise de son conjoint, Mme Laliberté faisait du télétravail bien avant la COVID-19. « Je me souviens des moments, quand les enfants étaient jeunes, je prenais ma coupe de vin le vendredi, après une grosse semaine, et je me disais : “Ayoye, je suis au chalet !” J’avais des amis qui devaient faire une heure et demie de route pour se rendre à leur chalet, pour en profiter pendant deux jours. Ici, on voit la beauté toute la semaine. »

Mme Laliberté admet qu’elle et les siens ont été privilégiés de vivre ici. Mais voilà, il s’en passe, des choses, en 20 ans. L’entreprise a grossi et est établie ailleurs depuis un bon bout de temps. Les enfants ont quitté le nid. La mère de Mme Laliberté, qui venait passer au moins trois jours par semaine à la maison auparavant, ne vient plus que rarement. La maison, qui a fait le bonheur de ses concepteurs, est devenue un peu trop grande pour leurs besoins. Le temps est venu de tourner la page du calendrier.