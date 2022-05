Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Danielle Bonneau La Presse

Renee-Claude Paris et Nicolas Dalmau adorent tous les deux le design et l’architecture. Ils savaient qu’ils mèneraient un projet avec une agence d’architectes quand ils ont acheté une propriété en bordure du lac Brome, en 2018. Ils ont fait construire une demeure à la hauteur de leurs aspirations dans l’optique d’en profiter pendant une vingtaine d’années. Ils ont découvert, chemin faisant, qu’ils formaient une équipe formidable.

Skiant régulièrement à Bromont, ils aiment les Cantons-de-l’Est. Nicolas Dalmau connaît fort bien Lac-Brome, puisqu’il a grandi à Granby et s’y est souvent rendu à l’adolescence. Lorsqu’ils ont décidé d’investir dans l’achat d’un chalet plutôt que de continuer à en louer, ils ont multiplié les visites. Comme Renee-Claude Paris rêvait d’une vue sur l’eau, cela a compliqué leurs recherches.

« On est des amateurs de design et d’architecture, indique M. Dalmau. On ne trouvait jamais tout à fait ce qu’on recherchait. On s’est dit que la meilleure façon d’avoir la maison qu’on souhaite, c’est de la construire de A à Z. »

Ils ont eu un coup de cœur pour le terrain, dont ils ont fait l’acquisition. « On est tombés amoureux du terrain, qui est en bordure du lac Brome, se rappelle-t-il. On a aimé la forme du terrain. Il est tellement isolé, on se sentait dans une oasis. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE En faisant construire une demeure à la hauteur de leurs aspirations, en bordure du lac Brome, Nicolas Dalmau et Renee-Claude Paris ont découvert qu’ils formaient une équipe formidable.

Sa conjointe a adoré le rond-point devant l’habitation existante. Encore aujourd’hui, elle considère qu’il s’agit d’un des grands atouts de la propriété. « Quand on arrive, on sent qu’on entre dans un petit domaine. »

Ils ont fait confiance aux membres de l’équipe de MUKK architecture+construction. « On trouvait qu’ils faisaient des maisons qui se distinguent les unes des autres, explique Nicolas Dalmau. On a eu de longues discussions pour être certains qu’on avait la même vision des choses. C’était notre quatrième projet. Les autres ont été réalisés à Montréal et tenaient compte des besoins de mes filles jumelles, qui sont maintenant adultes, mais celui-ci était le plus gros. Il s’agit de loin de notre meilleure expérience en architecture et en construction. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Renee-Claude Paris rêvait d’une vue sur l’eau. La maison comporte trois paliers et épouse la pente naturelle du terrain.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE En retrait, la cuisine est ouverte sur la salle à manger. Elle est aussi ouverte sur la terrasse et la cuisine extérieure, qui y a été aménagée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La salle à manger, au pied de l’escalier, surplombe le salon. L’espace est baigné de lumière.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La chambre principale a été conçue comme une suite d’hôtel, avec une salle de bains attenante, une grande penderie de style walk-in et un bureau.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dans la chambre principale, d’immenses fenêtres permettent d’admirer le lac.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Cette chambre à l’étage donne sur un balcon. De leur chambre, les propriétaires y ont aussi accès. Ils aiment y prendre un café le matin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Vue du rez-de-chaussée, du haut de la passerelle

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Prévoyant faire du télétravail, Renee-Claude Paris avait vu à ce que son bureau soit très bien positionné dans la maison. Le mobilier a été confectionné sur mesure. Grâce aux fenêtres, à sa gauche et à sa droite, l’espace est lumineux.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les propriétaires profitent de la vaste terrasse aménagée face au lac Brome.

La terrasse est rassembleuse avec son spa et son salon extérieur.



















Sur trois paliers

Le fameux rond-point, qui facilite la circulation et comporte au milieu un îlot d’arbres, donne accès aux deux bâtiments qu’ils ont fait construire. Le premier, plus modeste, comprend un garage double au rez-de-chaussée et un appartement d’une chambre, à l’étage. C’est là que le couple s’est installé en mai 2019, pour superviser la construction de la résidence principale.

Cette dernière comprend trois chambres et tire profit de la topographie du terrain.

« Il n’y a pas de sous-sol, précise M. Dalmau. La légère pente du terrain, en descendant vers le lac, a été une source d’inspiration. »

La maison est sur trois paliers et épouse la pente naturelle du terrain en gardant le plafond toujours au même niveau. Donc à mesure qu’on avance au rez-de-chaussée, la hauteur des pièces augmente. Nicolas Dalmau, propriétaire

À l’étage, une passerelle sépare la chambre principale des deux autres. « On voulait que ce soit comme une suite d’hôtel, avec une salle de bains attenante, une grande penderie de style walk-in et un bureau, souligne-t-il. La passerelle qui mène aux deux autres chambres donne de l’intimité de part et d’autre, à nous et à nos invités. »

Ayant tous les deux des emplois leur permettant de faire du télétravail, ils avaient prévu y travailler. Ils ont emménagé dans la maison principale à la toute fin de 2019, juste avant le début de la pandémie.

« Comme j’avais l’habitude du télétravail, j’avais fait faire mon bureau sur mesure, précise Renee-Claude Paris. Il est très bien positionné dans la maison. Il y a des fenêtres à gauche et à droite, donc beaucoup de luminosité. Il a été prêt au début de mars 2020. Le timing est vraiment drôle. On a été chanceux de pouvoir profiter de ce lieu-là pendant la pandémie. »

L’atout du bord de l’eau

Habiter au bord de l’eau est encore plus agréable qu’ils ne l’anticipaient. « Cela va au-delà de mes attentes », constate Nicolas Dalmau, qui comme sa conjointe, a obtenu un permis de capitaine pour pouvoir conduire leur bateau.

« On a un beau milieu de vie au rez-de-chaussée et une grande terrasse du côté du lac, avec un spa, une cuisine extérieure et une grande table, précise-t-il. Des moustiquaires rétractables descendent du plafond grâce à une manette électrique. Quand on le souhaite, on a un vaste espace à l’abri des insectes. C’est magique. Il y a un téléviseur extérieur et un foyer. On peut être dehors l’après-midi jusqu’en novembre avec des amis. On apprécie chaque minute qu’on passe là. C’est un endroit extraordinaire. »

S’ils mettent la propriété sur le marché de la revente, c’est parce qu’ils ont recommencé à rêver et qu’ils ont le goût d’entreprendre un autre projet, encore plus audacieux. « On veut relever un nouveau défi, confie M. Dalmau. Construire à flanc de montagne, c’est quelque chose qui nous interpelle. On a des designs assez précis qu’on voudrait mettre de l’avant. » Ils auront cette fois-là les yeux rivés sur l’horizon. Mais ils se promettent d’avoir une terrasse tout aussi fabuleuse.