Qu’est-ce que la maison idéale ? Comment améliorer l’expérience des gens dans leur habitation ? La réponse à ces questions cruciales se trouve peut-être bien dans les formes d’une jolie maison blanche à Gatineau, dont chaque pouce carré a été pensé et repensé.

Sophie Ouimet La Presse

Cette maison, on pourrait dire que c’est le projet pilote de l’entreprise familiale Volum, que Sophie Quenneville a démarrée avec son père et son mari. « C’est le résultat de plusieurs années de réflexion sur comment on peut améliorer la qualité de vie des gens à travers leur quotidien dans leur maison », affirme Sophie Quenneville, elle-même designer. Elle, son père et son mari — qui sont respectivement ingénieur et issu du domaine de la construction — se sont adjoint l’aide de l’architecte Maurice Martel pour compléter leurs forces et créer cette résidence qui allait devenir la leur, mais aussi une représentation de leur vision de l’habitation.

On veut vraiment construire des maisons qui sont l’fun à habiter, qui sont confortables et qui ne consomment pas beaucoup d’énergie. Sophie Quenneville, cofondatrice de Volum

D’ailleurs, cette propriété dans laquelle ils vivent représente surtout une source d’inspiration pour les projets à venir, et non pas une maison-modèle qui sera répétée à l’infini, précise Sophie Quenneville. Ce serait de toute façon impossible, puisque l’orientation de la construction est d’une importance capitale.

Pour nous, la règle de base, c’est que la maison doit être adaptée à son terrain. Donc, on ne construira jamais deux fois la même. Sophie Quenneville, cofondatrice de Volum

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Chaque maison est unique, puisqu’elle doit s’adapter à son terrain.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Placer des murs stratégiquement permet de cadrer des vues et d’assurer une intimité même dans un contexte où les lots sont proches les uns des autres. 1 /2



Chaque construction sera ainsi pensée différemment, en fonction des caractéristiques de son implantation. Plusieurs facteurs seront pris en compte. « Où seront placées les fenêtres par rapport au soleil, par rapport à la rue, par rapport aux voisins ? », énumère par exemple Sophie Quenneville.

Les voisins, justement, étaient plutôt rapprochés dans ce secteur d’Aylmer, dans l’ouest de Gatineau. « Les maisons autour, c’étaient des chalets avant, qui ont été transformés. Elles sont assez proches les unes des autres, et le terrain n’était pas très profond non plus », explique l’architecte Maurice Martel.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE De l’extérieur, la maison est refermée sur elle-même, mais la fenestration est abondante dans les endroits qui donnent sur la cour intérieure.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE La terrasse zigzague et est divisée en sections, dont celle-ci qui permet de s’asseoir et de prendre un repas dehors.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Une clôture en acier noir ceinture certains endroits du terrain. La couleur apporte aussi un contraste intéressant avec la blancheur de la maison.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE La terrasse est entourée d’un trottoir de béton doté d’une dalle radiante, ce qui permet d’en profiter même l’hiver. 1 /4







L’idée, c’est que les clients ne voulaient pas être dans leur cour et que tous les voisins les voient. Maurice Martel, architecte

L’architecture a donc été pensée en plaçant stratégiquement les grands murs blancs pour créer une sorte d’enceinte autour de la maison, mais aussi une jolie cour intérieure.

En plan, on se retrouve donc avec de grands espaces ouverts, mais qui offrent aussi une intimité. La maison compte deux chambres, ainsi qu’un salon, une salle à manger et une cuisine (conçue par À Hauteur d’homme) dans une aire relativement ouverte. Les espaces de vie donnent sur la terrasse, qui est chauffée. Et c’est tant mieux, parce qu’il faut passer par l’extérieur pour accéder au bureau, séparé de la maison par une petite cour. La superficie totale avoisine les 1500 pi2, estime l’architecte Maurice Martel, soit un espace suffisant pour loger confortablement une famille de quatre comme celle qui y habite.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Les matériaux à l’intérieur restent simples et sobres : contreplaqué russe au mur, gypse au plafond et planchers de béton poli.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Lorsque les pièces sont bien conçues et parlent d’elles-mêmes, on n’a pas besoin d’une tonne de meubles pour les remplir.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Les espaces de vie, dont le salon et la salle à manger, se côtoient dans une aire ouverte.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE La cuisine a été conçue par l’entreprise À Hauteur d’homme. 1 /4







Du « beau » préfabriqué

Autre élément intéressant, la maison est construite avec des murs préfabriqués. Les panneaux sont conçus en usine, et il ne reste qu’à les installer sur le chantier. « Les toits aussi sont faits avec ça. Ce sont des pièces empilées les unes par-dessus les autres, un peu comme un château de cartes, si on veut », illustre Maurice Martel.

« Ça fait en sorte que c’est super rapide à assembler, ajoute Sophie Quenneville. Ça a plusieurs avantages par rapport au coût, mais c’est aussi très efficace du point de vue énergétique. Il n’y a pas de pont thermique, puisque le mur en entier est de l’isolant, donc ça permet de faire des maisons passives vraiment facilement. »

Cela prouve aussi aux sceptiques que le préfabriqué peut s’avérer esthétique.

On voulait faire du préfabriqué, mais beau, et architectural. C’est un petit volume blanc très épuré, on voulait garder ça simple. Maurice Martel

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE La propriété compte deux chambres, dont l’une est réservée aux enfants.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Les deux enfants partagent la même chambre.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Vue de la chambre principale, attenante à celle des enfants. Les chambres sont placées un peu en retrait du reste de la maison.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Selon la propriétaire, chaque petit détail a été pensé et choisi soigneusement, même les crochets à serviettes !

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR MAURICE MARTEL ARCHITECTE Pour accéder au bureau, il faut passer par la terrasse. Heureusement, celle-ci est chauffée ! 1 /5









D’ailleurs, les propriétaires font régulièrement visiter leur demeure à des clients potentiels. « L’idée, c’est d’avoir une maison-modèle pour que les gens puissent voir la qualité du produit qu’on a. Pouvoir vraiment toucher, sentir la vie, et peut-être éventuellement s’en faire construire une », conclut Sophie Quenneville.