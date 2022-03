Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Danielle Bonneau La Presse

Emilie Geoffroy et Antoine Morrissette rêvaient d’un chalet en pleine nature où ils pourraient régulièrement faire le plein d’énergie et qu’ils pourraient aussi offrir en location. Ils le voulaient à la fois contemporain et chaleureux, dans les Cantons-de-l’Est. Incapables de dénicher la perle rare, ils l’ont plutôt fait construire au milieu d’érables rouges et de peupliers faux-trembles, à quelques minutes de marche du lac Brome.

Le couple a acheté un terrain boisé en 2018. Désirant en tirer le plein potentiel, il a contacté l’architecte Ravi Handa, car il aimait beaucoup un chalet que celui-ci avait conçu en Ontario.

« On a rénové notre première propriété à Notre-Dame-de-Grâce avec l’agence _naturehumaine et on a eu une très belle expérience, explique Emilie Geoffroy. On voulait faire du beau. C’était notre première construction neuve. On avait une vision, mais on avait définitivement besoin d’aide parce qu’on n’est ni l’un ni l’autre dans le domaine de l’architecture. On ne voulait pas rater notre coup. »

« On voulait réduire le plus possible notre empreinte sur le terrain pour laisser beaucoup d’arbres autour, précise-t-elle. On voulait avoir le sentiment d’être dans la nature. »

De la façon dont la maison a été positionnée, et ça, c’est grâce au travail de notre architecte, les ouvertures font face à la forêt. Les voisins sont à une bonne distance, mais quand on est dans la maison, on se sent encore plus loin d’eux. Emilie Geoffroy, propriétaire

À l’intérieur, ils recherchaient l’ambiance chaleureuse d’un chalet en bois rond, mais avec une touche moderne. Le plafond cathédrale est ainsi couvert de lattes de peuplier. Le foyer à bois et les espaces rassembleurs, où ils pourraient recevoir leurs proches, faisaient partie de leurs priorités. Quant aux chambres, conformément à l’esprit du projet, elles ne sont pas particulièrement spacieuses.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À l’intérieur, Emilie Geoffroy et Antoine Morrissette recherchaient l’ambiance chaleureuse d’un chalet en bois rond, mais avec une touche moderne. Le plafond cathédrale est ainsi couvert de lattes de peuplier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Près de la cuisine, une fenêtre judicieusement placée laisse entrer la lumière et rappelle que la maison se trouve au milieu d’arbres.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La fenêtre permet d’admirer la nature comme s’il s’agissait d’un tableau.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La lumière entre à flots dans le spacieux salon.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chalet a été conçu pour accueillir huit personnes. Deux chambres, dont celle-ci, ont été aménagées dans la mezzanine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Deux autres fenêtres éclairent la mezzanine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La chambre au rez-de-chaussée s’avère polyvalente avec ses lits superposés.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le sauna est situé au rez-de-chaussée afin d’être régulièrement utilisé.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Emilie Geoffroy aime la tranquillité qui règne dans le chalet. Elle profite de chaque moment avec ses filles Florence, 20 mois, et Marine, 4 mois. 1 /9

















« Au chalet, les chambres devraient être plus petites qu’en ville, estime Antoine Morrissette. On a du rangement qui est intégré pour que rien ne traîne et pour ranger les valises. On y dort, on lit un livre, on fait une sieste en revenant du ski, mais on joue dehors et on passe du temps dans les espaces communs. »

Quatre mois à la campagne

La construction du chalet a été terminée en janvier 2021, en pleine pandémie. Le couple y a habité pendant quatre mois, jusqu’en avril. « On est vraiment tombés amoureux du chalet, affirme la propriétaire. On s’est dit qu’on allait le garder pendant un petit bout de temps. Mais quand on a commencé le projet, on n’avait pas d’enfant. On a maintenant deux petites filles de 4 mois et de 20 mois. On ne vient pas aussi souvent qu’on le voudrait. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Quand ils ont commencé leur projet, Emilie Geoffroy et Antoine Morrissette n’avaient pas d’enfant. Ils ont maintenant deux petites filles de 4 mois et de 20 mois, Marine et Florence. Ils manquent de temps pour aller au chalet aussi souvent qu’ils le voudraient.

Ce qu’elle aime le plus ? Le silence, la tranquillité. « On sent qu’on peut se reposer dès qu’on met le pied dans la porte », constate-t-elle.

« C’est un petit cocon, renchérit Antoine Morrissette. En même temps, il y a tellement de belles fenêtres et une belle lumière, c’est comme être dans une tente et regarder les étoiles par le toit. Le luxe d’avoir une construction neuve dans le bois, c’est d’avoir pu la positionner pour maximiser la lumière au rythme de la journée. Par la fenêtre au sommet du plafond cathédrale, le soleil de midi illumine la maison au complet. Les fenêtres sont parfaitement positionnées pour aller chercher la lumière en toutes saisons. On regarde tout le temps dehors. On se sent dans un musée en train d’admirer une œuvre d’art, mais en même temps, on écoute le feu qui crépite dans le foyer. »

Plein air en toutes saisons

Ils ont soigneusement choisi l’emplacement du chalet, à Lac-Brome, à environ une heure de Montréal et à 10 minutes des pentes de ski de Bromont et du village de Knowlton. L’été, ils ont accès au lac Brome et à une petite plage.

« C’est très beau pendant les quatre saisons, souligne Emilie Geoffroy. Il y a toujours des activités en plein air à faire. »

Ils savaient dès le départ qu’ils n’iraient pas au chalet toutes les fins de semaine et ils avaient pris en considération le potentiel locatif de l’habitation. Cette dernière a ainsi été conçue pour accueillir huit personnes. Mais un autre projet accapare les nouveaux parents et ils doivent admettre qu’avec leur jeune famille, ils manquent de temps. Ils souhaitent que d’autres aient le goût de profiter du nid qu’ils ont contribué à créer.