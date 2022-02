Faubourg Cousineau

Vers 2500 habitations LEED à Longueuil

En 2013, Habitations Mont-Royal a entrepris un virage vert, promettant de construire un millier de maisons et de condos en visant la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) dans l’écoquartier Faubourg Cousineau, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.