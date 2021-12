Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Laila Maalouf La Presse

Cette « splendide villa » que vante l’annonce est un véritable bijou ultramoderne. C’est probablement ce qui nous a attirée au premier coup d’œil, ce mélange de luxe et de contemporanéité qui ferait de la propriété le décor de cinéma idéal.

On aime ses lignes épurées tout en angles, qui respirent l’ordre et l’espace, de même que l’alliance entre le bois, chaleureux, et des teintes sobres et froides. Construite en 2015, la villa est située à Cents, un quartier calme et résidentiel de la capitale luxembourgeoise.

Cette maison spacieuse s’étend sur trois niveaux et s’ouvre sur un hall d’entrée avec « vestiaire ». Chaque chambre possède sa propre salle de bains, tandis qu’une salle d’eau près de l’entrée est réservée aux invités. La chambre principale est quant à elle dotée d’une penderie de rêve, en plus d’une terrasse. Le niveau inférieur abrite de son côté une élégante cave à vin climatisée ainsi qu’une cave à provisions.

Et avec un si bel espace extérieur, on oublie sûrement très vite qu’on n’est qu’à quelques minutes du centre-ville.