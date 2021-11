Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Laila Maalouf La Presse

Que diriez-vous d’habiter une propriété qui semble tout droit sortie des films de Harry Potter ? Ce vaste manoir de style Tudor comprend en fait 4 résidences indépendantes, pour un total de 15 chambres.

Situé dans la région écossaise du Galloway et baptisé Shennanton House, il n’est qu’à quelques kilomètres de la petite ville de Newton Stewart, même s’il est parfaitement isolé au cœur de son immense domaine.

On vante les nombreux terrains de golf avoisinants — quoique la propriété possède son propre parcours privé de quatre trous, ainsi qu’un court de tennis et un espace aménagé pour le croquet !

La construction du manoir daterait de 1908 et d’importantes rénovations ont été réalisées en 1988, précise-t-on, tout en s’assurant de conserver son charme et son caractère et en ajoutant des divisions pour créer des espaces distincts. Chacune des subdivisions possède ainsi sa propre cuisine, en plus de nombreuses chambres et salles de bains. Intimité garantie !