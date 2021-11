Chose promise, chose due : le promoteur Alexandre Forgues a remis, fin octobre, plus de 33 000 $ à l’organisme communautaire L’Ancre des Jeunes, qui encourage la persévérance scolaire dans le quartier Verdun. Une somme qui servira entre autres à mettre sur pied des ateliers autour de l’agriculture urbaine.

Danielle Bonneau La Presse

Bien avant la construction du complexe Origine Habitation durable, à Verdun, Alexandre Forgues désirait que l’immeuble s’implante harmonieusement dans son environnement. En 2017, avant d’obtenir son permis, le promoteur a établi des ponts avec les citoyens du quartier, en menant une consultation. Il s’est alors engagé à verser environ 30 000 $ à L’Ancre des Jeunes, qui encourage la persévérance scolaire et est enraciné à Verdun. La construction maintenant terminée, il a tenu promesse, à la fin d’octobre, en remettant un chèque de 33 075 $ à l’organisme à but non lucratif.

L’association avec L’Ancre des Jeunes pourrait donner lieu à d’autres initiatives intéressantes, estime le président de District Atwater, qui demeure à Verdun et s’est longtemps impliqué au sein de l’organisme.

Un lien naturel (!) existe en effet entre Origine Habitation durable, qui intègre les principes de la biophilie, avec ses jardins suspendus et sa vingtaine d’arbres, et L’Ancre des Jeunes, qui mise notamment sur l’agriculture urbaine pour favoriser le raccrochage scolaire. L’an dernier, l’organisme communautaire a installé une serre éducative sur le toit de son immeuble. La somme reçue l’aidera à rembourser ce qui a déjà été investi pour aménager la serre et à la doter de mobilier. Elle lui permettra aussi de continuer à développer des ateliers d’agriculture urbaine, très populaires auprès des jeunes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean François Caron, intervenant en agriculture urbaine, et Arthur d’Heilly, directeur administratif de l’organisme L’Ancre des Jeunes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’Ancre des Jeunes a fait aménager une serre éducative sur le toit de son immeuble.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les ateliers d’agriculture urbaine de l’organisme sont très populaires. 1 /3





« L’agriculture urbaine est un vecteur éducatif très intéressant, constate Arthur d’Heilly, directeur administratif pour l’organisme. L’été, on a développé un projet de coopérative de jeunes, qui ne font que de l’agriculture urbaine et qui vont vendre leurs légumes, notamment, sur la plage de Verdun et dans le marché de Verdun. C’est à part de notre sphère éducative et d’un petit lot communautaire qu’on a à Verdun. Dans la cuisine collective, qu’on opère ici, on va aussi chercher des produits qui poussent dans la serre pour préparer des repas avec les jeunes, et montrer les liens qu’il peut y avoir entre l’agriculture et la cuisine. C’est concret et cela fonctionne. »

Développer des liens durables

Dans un contexte où l’embourgeoisement de quartiers comme Verdun est décrié, M. d’Heilly estime que le développement de liens entre de nouveaux arrivants et des organismes communautaires comme L’Ancre des Jeunes amènerait du bien.

« J’espère que ce sera le début d’une collaboration, dit-il. C’est gagnant pour tout le monde. Le projet d’habitation va évoluer dans le temps avec de la végétation un peu partout. Une passerelle pourrait être créée avec des jeunes pour aider à l’entretien. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Alexandre Forgues est le promoteur du complexe Origine Habitation durable, qui intègre de la végétation dans son architecture

Alexandre Forgues voit encore plus loin. « Autant du côté de L’Ancre des Jeunes que de notre côté, c’est un super mariage, croit-il. Les gens qui achètent chez nous partagent souvent les mêmes valeurs. Beaucoup de nos clients aiment qu’on ait mené des consultations participatives, que nos projets soient faits dans le respect de la communauté et qu’on s’engage envers elle. La suite serait que ces gens-là continuent dans la même veine. Je pense à plein de projets vraiment intéressants qu’on peut faire avec les jeunes, si on veut développer l’entrepreneuriat. Ils peuvent proposer de vendre leurs fruits, leurs légumes et leurs fleurs aux copropriétaires. Il y aura aussi de l’entretien paysager à faire. Ils peuvent venir travailler chez nous. »

Origine Habitation durable, conçu par l’agence NÓS Architectes, se trouve à quatre coins de rue de L’Ancre des Jeunes. M. Forgues souhaite un rapprochement d’un côté comme de l’autre. « À L’Ancre, beaucoup de bénévolat est demandé, précise le père d’un garçon de trois ans et d’une fille d’un an et demi. Ce serait bien que des gens du quartier donnent des heures pour aider les jeunes à faire leurs devoirs. Cela apporterait une aide énorme. Pour moi, c’est la mixité d’un quartier qui en fait la beauté. »

Alors que les promoteurs remettent habituellement les clés une fois la construction terminée, ce dernier demeurera un certain temps au sein du jeune syndicat de copropriété pour s’assurer de la pérennité des systèmes végétalisés mis en place et voir à ce que tout fonctionne bien.

M. Forgues compte rester longtemps à Verdun ; son prochain projet pourrait favoriser la création d’un quartier résidentiel à l’image de l’arrondissement, dans une ancienne zone industrielle. L’innovation, la verdure et l’intégration d’une mixité de logements pour diverses clientèles (les familles, les artistes, les jeunes, etc.) figurent parmi ses priorités.