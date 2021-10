La seconde salle de bains n’a pas été rénovée et a gardé son look vintage.

Éric Clément La Presse

Julien Masia, chef propriétaire du réputé restaurant Arvi, à Québec, et sa femme, Ariel Pinsonneault, vendent leur maison de l’île d’Orléans, achetée en 2019. Pourquoi seulement deux ans à Sainte-Pétronille ? Car Julien Masia est en train d’acquérir un vignoble dans la région de Québec. Et celui-ci vient avec une maison.

Pourvue d’un terrain de plus de 34 000 pi2, la maison de la rue d’Orléans a longtemps été habitée par un photographe local, Charles Leclerc, et sa conjointe. « On a eu un coup de cœur pour leur maison, raconte Julien Masia. Elle avait 19 pièces avec plein de petits recoins. Un vrai labyrinthe ! On l’a rénovée au complet au début de 2020 pour libérer de grands espaces et conserver son cachet un peu ancien, avec notamment les plafonds en stucco. On l’a occupée deux semaines avant le confinement ! C’était parfait. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Julien Masia est le chef du réputé restaurant Arvi, à Québec.

Cette rénovation a permis de dégager 15 pièces ; aujourd’hui, la maison compte 4 chambres et 2 salles de bains. Au total, près de 3000 pi2 habitables, ce qui en fait une maison idéale pour une grande famille, en période de télétravail. « Nous, on est deux adultes, quatre enfants, deux chiens et trois chats ! », énumère Julien Masia, en riant.

Au rez-de-chaussée, une très grande cuisine au plancher de mélèze embouveté a été réalisée, en gardant les poutres en bois d’origine et en créant un grand îlot. La fenestration a été entièrement refaite, sauf les deux fenêtres de la façade avant. L’intérieur est ainsi très lumineux, aéré et doté d’espaces assez vastes.

PHOTO BIANCA GAUDREAULT, FOURNIE PAR LE COURTIER La cuisine, entièrement refaite, compte un grand îlot central.

PHOTO FOURNIE PAR JULIEN MASIA La cuisine avant les rénovations 1 /2



Une maison clés en main ou presque

Une grande chambre principale a aussi été aménagée sous le toit mansardé. L’ancien propriétaire y avait fait auparavant une salle de rencontres avec un bar. « Je l’ai fait transformer en une chambre avec du cèdre, comme on le fait en Savoie, d’où mon père est originaire », explique Julien Masia.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER La chambre principale, à l’étage, avec son plafond mansardé en bois de cèdre

PHOTO FOURNIE PAR JULIEN MASIA Une partie de la chambre principale avant les rénovations de 2020 1 /2



Une autre chambre a été installée dans un large espace donnant l’impression d’un loft. Une salle de bains a été entièrement rénovée, l’autre, vintage, a gardé son cachet d’antan, mais a besoin d’une nouvelle robinetterie.

Julien Masia et Ariel Pinsonneault ont aussi bien apprécié leur grand garage de 20 pi sur 53 pi, un garage double trois saisons avec un foyer au bois qui permet d’y organiser des soirées.

La maison, orientée vers l’ouest, est d’ailleurs chauffée par une fournaise bi-énergie ; du coup, le poêle à bois du sous-sol n’est pas utilisé.

La toiture en tôle, elle, date de 1983. Julien Masia estime qu’elle aura peut-être besoin d’un coup de peinture d’ici deux ans, et d’un changement de quelques vis sur le toit. « Sinon, elle est de très bonne qualité », assure-t-il.

La qualité de l’eau a été testée en 2019, lors de l’achat, ce que l’on peut faire gratuitement à Sainte-Pétronille. « À l’île d’Orléans, tout le monde le sait, l’eau est soufrée, mais il suffit de mettre un filtre. Nous, on a décidé de ne pas en mettre. Ça fait partie du folklore local ! », lance-t-il.

Les acheteurs auront-ils des rénovations à entreprendre ? « Franchement, ils n’auront rien à faire, répond le chef cuisinier. Sauf peut-être les deux fenêtres en avant. La peinture est blanche partout. La maison est bien isolée. En changeant les fenêtres, on a économisé 1000 $ de chauffage par année. On a refait aussi la pompe du puits artésien. C’est une maison clés en main. »

Le quartier de ce domaine est calme. La rue est peu passante et les vendeurs n’ont pas de voisins en arrière. Il y a des champs agricoles et un bois (rempli de champignons, semble-t-il !) tout près et qui se rend jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER L’arrière de la propriété donne sur des champs agricoles et un bois.

Le couple va de l’avant avec son autre projet de vie, mais il gardera de bons souvenirs de cette propriété. « J’ai tellement travaillé fort, dit Julien Masia, que sans notre nouveau projet, on serait restés là. La propriété est magnifique. Le fait de l’avoir clôturée tout autour pour nos chiens, c’est un atout. Mais bon, on va être pas mal bien où on sera bientôt… »