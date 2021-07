Des propriétaires ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Valérie Simard La Presse

Nous voici dans un coin de Laval peu connu. Un Laval rural, baigné par la rivière des Mille Îles, visité par les bernaches et les plaisanciers à pagaie. Jadis lieu de villégiature des urbains de Montréal, cette presqu’île du secteur Fabreville, qui se termine en cul-de-sac, n’attire que ceux qui y ont affaire et les âmes égarées… ou rêveuses.

C’est un peu un mélange des deux qui a amené Karen Damgaard Jensen et son mari de l’époque, alors résidants de Montréal, dans ce secteur où les résidences cossues prenaient peu à peu la place des chalets plus modestes. C’était en 1973. Cette résidence, à l’architecture peu commune, avait été construite quelques années auparavant par un architecte nommé Michel Hofman. Les vastes aires ouvertes, la grande fenestration, le foyer qui trône au centre de l’espace, les tuiles de couleur terracotta : l’influence Mid-Century est indéniable, bien que, de l’extérieur, le style de la maison soit tout autre avec son revêtement en aluminium et ses murs en pierres.

« Mon père a tellement eu un coup de cœur qu’impulsivement, il a dit : “J’achète ! Pas d’inspection” », raconte leur fille Sandrine Abaziou. Un geste irrationnel aux yeux de la courtière immobilière qu’elle est devenue. De fait, la maison a rapidement révélé des faiblesses dans sa structure, ce qui a obligé les nouveaux propriétaires à la renforcer avec des poutres d’acier. Au fil des ans, ils y ont fait bon nombre de rénovations, à commencer par le retrait, ou devrait-on dire le camouflage, de la piscine intérieure qui se trouve encore aujourd’hui sous le salon du rez-de-chaussée. « Quand on était petits, on a fait des cours de natation ici », se souvient Sandrine.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Dans le hall d’entrée, une imposante sculpture accueille les visiteurs. Selon la propriétaire, elle a été réalisée par Liliane Rudy, épouse de l’architecte Michel Hofman.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES L’imposant escalier en chêne et en acier a été refait depuis la construction de la maison.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Au salon trône un imposant foyer au bois en pierres volcaniques importées du Mexique.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Largement vitrée, la salle à manger donne sur la rivière des Mille Îles.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES La cuisine a conservé son look d’antan.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES L’étage est ouvert sur le rez-de-chaussée, lui donnant un effet de mezzanine.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Le salon de l’étage. On y retrouve le tapis caractéristique de la demeure, importé du Danemark par la propriétaire.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Quatre des cinq chambres de la maison sont situées à l’étage.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Une salle familiale a été aménagée au sous-sol.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES À l’arrière de la maison se trouve une terrasse qui donne sur la rivière.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Face au terrain, on peut observer des îles sauvages, qui ne sont pas habitées. 1 /11





















Les quatre enfants de la famille ont grandi dans cette maison. Bien qu’ils l’aient quittée, un esprit ludique habite toujours les lieux à travers les couleurs vibrantes des œuvres de Morisseau, Pellan et autres et du tapis à carreaux vert et bleu qui ne passe pas inaperçu. « C’est un tapis danois, précise Sandrine Abaziou. La famille de ma mère travaille en textile au Danemark et un de ses cousins fait des tapis de très haute qualité. À tel point que ma mère a dit : si les gens qui achètent la maison ne le veulent pas, elle le garde ! »

Karen Damgaard Jensen est arrivée à Montréal en 1969 après s’être embarquée, seule, sur un bateau pour New York, puis de là, dans un train pour Montréal. « Je venais seulement pour un an comme beaucoup d’immigrants, souligne-t-elle. Au Danemark, ma famille était très connue. Elle a fait des choses extraordinaires, mais des fois, on se sent un peu petit avec tout ça. J’avais envie d’aller dans un pays où je ne connaissais personne, pour trouver ma propre personnalité. » Ayant l’âme entrepreneuriale, elle a tenté différentes choses avant de lancer Bébé Confort, une entreprise consacrée à la fabrication d’accessoires pour bébés.

PHOTO FOURNIE PAR LES COURTIÈRES Une piscine intérieure se cache sous ce salon. Elle pourrait même être remise en fonction.

Impliquée auprès de la communauté danoise de Montréal, elle reçoit chaque année depuis 20 ans une quarantaine de convives pour le lunch. L’une de ses amies s’est également mariée sur ce terrain. « Parce que c’est un lieu tellement exceptionnel, remarque Sandrine. Quand les gens viennent, ils ne partent jamais. Si on fait un lunch ici, à 9 h du soir, ils sont encore là ! » « Mais, j’aime la visite ! », précise sa mère.

Le terrain est situé en bordure de la rivière des Mille Îles, un cours d’eau navigable situé au nord de Laval. Face à celui-ci se trouvent des îles sauvages dont l’une a le statut de refuge faunique.

Mise en vente début juin, la propriété a suscité la curiosité sur les réseaux sociaux. « C’est très différent d’une maison typique de Laval », note la courtière immobilière Catherine Oligny. Ce qui peut être un atout restreint aussi le bassin d’acheteurs potentiels. « Quand la bonne personne va venir, elle va adorer », croit Catherine Oligny. « Il faut que cette personne sache qu’elle ne pourra pas trouver une maison comme celle-là nulle part », ajoute Karen Damgaard Jensen.