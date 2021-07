Immobilier

Comme en vacances, chez Les Voisines

Lysanne Pepin et Mélanie Vaugeois ont eu un coup de cœur professionnel et amical l’une pour l’autre, il y a cinq ans. À un point tel qu’elles ont décidé de construire ensemble la maison de leurs rêves, une maison d’après-COVID-19, dans laquelle famille(s) et amis pourraient se retrouver en grand nombre. Bienvenue chez Les Voisines !