Chaque semaine, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Laila Maalouf La Presse

En Italie, de nombreuses constructions historiques ont été magnifiquement remises à neuf pour allier commodités modernes et charme rustique. C’est le cas de cet impressionnant complexe de trulli, ces petites habitations typiques de la région méridionale des Pouilles qui datent de plus de 150 ans.

À un jet de pierre de la charmante ville d’Alberobello, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO et située aux abords de la côte Adriatique, cette propriété rénovée il y a quelques années est immanquablement un coup de cœur. On est immédiatement séduit par le vaste jardin parsemé d’une multitude de plantes — cactus, fleurs, cycas… —, un ancien terrain agricole où l’on a creusé deux étangs tout en laissant suffisamment de place pour une piscine, des lieux de détente, une zone aménagée pour un potager ainsi que plusieurs endroits pour s’attabler en plein air.

L’intérieur est quant à lui à couper le souffle, avec ses vieux murs de pierre apparente, d’une épaisseur impressionnante, qui permettent de rester au frais lorsque la chaleur atteint les 40 °C à l’ombre en plein mois de juillet. Seules deux des trois unités ont été restaurées, mais on note que les petits cônes qui surmontent le toit des trulli ont été complètement démontés du manteau de dalles et réassemblés avec la technique ancestrale et les pierres d’origine. Et grâce à un ingénieux système de chauffage au sol, c’est assurément l’endroit idéal pour séjourner en tout confort à longueur d’année.