Que peut-on acheter avec un budget d’au moins 700 000 $ au Québec ? D’un marché à l’autre, les prix fluctuent. Nous avons fait l’exercice à Candiac, sur la Rive-Sud, et dans le quartier Ahuntsic, dans le nord de Montréal. Bonne visite… virtuelle !

Yvon Laprade

Collaboration spéciale

Candiac

Maison à étage située au 29, rue de Cognac

Prix : 725 000 $

Année de construction : 2006 (piscine hors terre chauffée et garage)

Dimension du bâtiment : 36 pi x 24,5 pi (irrégulières)

Superficie du terrain : 5264 pi2

Taxes : 4075 $ (municipales et scolaire)

Courtière : Sylvie Beaulieu, RE/MAX

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Le salon principal

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX La cuisine

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX La maison compte trois chambres, toutes à l’étage.

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Une piscine hors terre chauffée et un cabanon se trouvent dans la cour. 1 /4







L’avis de l’expert : Francis McKenzie, RE/MAX

« Il faut d’abord préciser que dans le marché actuel, il y a très peu de propriétés à vendre à Candiac. C’est le cas pour la maison de moins de 500 000 $ et ce l’est davantage pour la propriété de 750 000 $ et moins. Normalement, on aurait 200 maisons sur le marché de la revente, tous prix confondus. Actuellement, il n’y en a qu’une trentaine, et de ce nombre, certaines propriétés font déjà l’objet d’offres d’achat acceptées ! Conséquemment, les acheteurs n’ont pas le gros bout du bâton. Ils sont néanmoins très nombreux à vouloir s’établir dans cette municipalité pour ses nombreux avantages [écoles, parcs, proximité du pont Champlain, du futur REM]. De façon générale, les prix sont supérieurs à ceux de plusieurs villes environnantes, mais ils demeurent moins élevés qu’à Brossard, par exemple. Les stocks sont très bas et les transactions se concluent en surenchère, surtout pour la maison d’un demi-million et moins. Si on veut payer 700 000 $ et plus, on peut opter pour trois types de propriétés : la nouvelle maison de ville, dans deux projets résidentiels récents ; la maison unifamiliale construite il y a 15 ans, avec garage et une piscine hors terre, sur un terrain d’environ 6000 pi2 ; enfin, le bungalow âgé de 40 ans, rénové, dans le vieux secteur de Candiac, toujours avec garage, sur terrain de 6000 à 8000 pi2. »

Ahuntsic Ouest

PHOTO MARTIN DELAND, FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Duplex avec garage, situé rue de Reims, dans Ahuntsic

Duplex situé au 8857-8859, rue de Reims

Prix : 770 000 $

Année de construction : 1954

Dimension du bâtiment : 25 pi x 38 pi

Dimension du terrain : 2000 pi2

Revenus bruts potentiels : 35 304 $

Taxes : 4075 $ (municipales et scolaire)

Courtière : Geneviève Déry, Christine Gauthier Immobilier

PHOTO MARTIN DELAND, FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER La salle à manger d’un des appartements

PHOTO MARTIN DELAND, FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Le salon

PHOTO MARTIN DELAND, FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Une pièce qui sert de bureau

PHOTO MARTIN DELAND, FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER La salle de bains 1 /4







L’avis de l’expert : Jean-Marc Léger, Via Capitale

« [Comme dans plusieurs quartiers montréalais], les prix dans Ahuntsic ont grimpé énormément depuis un an, très souvent de plus de 100 000 $. C’est rendu qu’une simple shoebox [petite maison d’un niveau] se vend dans les 650 000-700 000 $ ! Le marché bouge tellement vite que les prix augmentent de semaine en semaine. Si on cherche un plex, on ne trouvera pas grand-chose pour moins de 850 000 $, c’est tout dire. [Il y a une semaine], au prix affiché de 700 000 $, on dénombrait 21 maisons à vendre. Et ces maisons, souvent des semi-détachées [jumelées], se vendent chaque fois largement au-dessus du prix demandé. On trouve également un nombre relativement important [139] d’unités en copropriété sur le marché de la revente ; j’en ai recensé 10 à des prix affichés entre 600 000 et 800 000 $, et qui sont situés principalement au centre du quartier. On achète dans ce secteur pour la vie de quartier, la rue Fleury, les deux cégeps, les écoles privées, le Marché central, les espaces verts, la proximité de la rivière des Prairies. Selon mon expérience, les acheteurs ne vont pas magasiner ailleurs avant d’arrêter leur choix sur ce quartier. C’est leur premier choix. D’ailleurs, on assiste à un renouveau familial avec l’arrivée de jeunes propriétaires. Dans l’ensemble, le prix des propriétés dans Ahuntsic se compare à celui du quartier Villeray, plus au sud. »