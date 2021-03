Il serait encore trop tôt pour savoir si la prolifération des logements à louer, surtout autour des universités et dans les quartiers courus par les touristes, aura un véritable impact sur les prix cette année.

Les pancartes « À louer » se multiplient à Montréal… mais au moment où les locataires doivent renouveler leurs baux, les loyers semblent tenir bon, révèle une analyse de la firme SquareFeet.ai.

Simon Chabot

La Presse

Depuis 10 ans, partout dans l’île de Montréal, la croissance des loyers a été assez prononcée. Mais l’an dernier, surtout pour les appartements haut de gamme situés dans les quartiers centraux, ils ont légèrement fléchi, selon les chiffres compilés par SquareFeet.ai, jeune entreprise qui a conçu un modèle pour établir le prix optimal de produits immobiliers grâce à l’analyse de 200 critères et l’intelligence artificielle.

« Dans Ville-Marie, le Sud-Ouest, le Plateau et Outremont, notamment, on a remarqué une baisse des loyers en 2020, précise Jordan Owen, PDG de SquareFeet.ai. Ailleurs, comme dans Pointe-Claire, Lachine, Côte-des-Neiges et surtout Villeray, ils ont par contre continué d’augmenter. »

Selon les données publiées par SquareFeet.ai, le prix moyen d’un appartement de deux chambres dans Villeray s’élève désormais à 1656 $ (2,07 $ le pied carré), en hausse de 86 % depuis 2010. À Outremont, un logement semblable se loue 1752 $ (2,19 $ le pied carré) par mois, en légère baisse par rapport à 2018 et 2019. Sur 10 ans, le prix des loyers a augmenté d’à peine 17 % dans cet arrondissement.

Des hausses ou des mois gratuits ?

Contrairement au marché de la vente, donc, où les prix ont atteint des sommets partout en 2020, le marché de la location semble bien avoir été touché, dans certains secteurs, par la pandémie. Or, même si l’absence des étudiants, des touristes et des travailleurs temporaires a fait grimper le taux d’inoccupation des appartements montréalais à 6 %, selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), l’effet du coronavirus pourrait avoir été de courte durée. « Nos premières données pour 2021 nous laissent voir une stabilisation des prix, observe Jordan Owen, de SquareFeet.ai. On parle même d’un retour à de petites augmentations. »

Au début du mois, Montréal a d’ailleurs invité les locataires à renouveler leur bail, même s’il y a davantage de logements offerts à la location. « Les logements qui réapparaissent sur le marché ne correspondent pas à la capacité de payer de la majorité des locataires », a fait savoir par communiqué Robert Beaudry, responsable de l’habitation au sein du comité exécutif de la Ville.

Selon Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la CORPIQ, il est encore trop tôt pour savoir si la prolifération des logements à louer, surtout autour des universités et dans les quartiers courus par les touristes, aura un véritable impact sur les prix cette année.

Mars et avril sont les deux gros mois de l’année pour ceux qui se cherchent un logement. C’est maintenant que les loyers se négocient. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la CORPIQ

N’empêche, il ne serait pas surpris que l’augmentation marquée du taux d’inoccupation favorise les locataires. « On n’est pas comme dans les années 1990 [quand l’offre dépassait largement la demande à Montréal], mais certains propriétaires pourraient accepter une baisse de loyer ou offrir des mois gratuits pour trouver preneur », avance Hans Brouillette.

À l’extérieur de l’île de Montréal, la pandémie ne semble pas avoir eu un effet aussi prononcé. S’il atteint à 6 % à Montréal, la CORPIQ évalue que le taux de logements vacants n’est que de 1,4 % à Laval et en Montérégie.

Pour l’ensemble de la région métropolitaine, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) estime pour sa part que le taux d’inoccupation est passé de 1,5 % en 2019 à 2,7 % en 2020. Le loyer moyen d’un appartement de deux chambres dans la région est maintenant de 903 $, estime la société d’État fédérale, en hausse de 48 $.

Logements de deux chambres à louer

Les cinq secteurs les plus chers

Ville-Marie : 2248 $/mois (2,81 $/pi2)

Sud-Ouest : 2072 $/mois (2,59 $/pi2)

Pointe-Claire : 1936 $/mois (2,42 $/pi2)

Plateau-Mont-Royal : 1840 $/mois (2,30 $/pi2)

Mont-Royal : 1808 $/mois (2,26 $/pi2)

Les trois secteurs où les prix ont le plus grimpé depuis 2010

Villeray : + 86 %

Pointe-Claire : + 70 %

Lachine : + 60 %

Source : SquareFeet.ia