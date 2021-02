Près de quelle station de métro pourriez-vous acheter un condo à Montréal avec 350 000 $ ? Pour mieux guider les acheteurs, une courtière immobilière a créé une carte unique en son genre.

Valérie Simard

La Presse

La courtière Charlyse Amoussou de Via Capitale du Mont-Royal et son équipe ont compilé les ventes de condos réalisées entre janvier et décembre 2020 dans un rayon d’un kilomètre de chacune des 68 stations de métro que compte le réseau montréalais. Les données ont été placées sur une carte que Mme Amoussou a partagée sur sa page LinkedIn, suscitant de nombreuses réactions et commentaires.

« Je ne me doutais pas que ça circulerait autant, se réjouit-elle. L’idée était d’abord de rassembler ces données pour renseigner mes clients. Plusieurs nous arrivent en disant : “J’ai tel montant, où puis-je aller sur l’île de Montréal ?” »

Ainsi, au lieu de concentrer leurs recherches sur un ou deux quartiers en particulier, les acheteurs sont plus nombreux à élargir leurs horizons, en raison de la hausse marquée des prix. « Avec le marché présentement, c’est plus la tendance, observe Charlyse Amoussou. Les acheteurs sont prêts à faire des compromis. » Plusieurs espèrent néanmoins trouver une propriété située à au plus 10 minutes de marche d’une station de métro, remarque la courtière, d’où le choix de limiter sa recherche à un rayon d’un kilomètre.

IMAGE FOURNIE PAR CHARLYSE AMOUSSOU Les détails du prix médian des condos situés près de la ligne orange, avec les ventes les plus basses et les plus élevées en 2020.

IMAGE FOURNIE PAR CHARLYSE AMOUSSOU La ligne verte

IMAGE FOURNIE PAR CHARLYSE AMOUSSOU La ligne bleue 1 /3





Pour cet exercice, la courtière, qui a œuvré en recherche clinique avant de bifurquer vers l’immobilier, a compilé les ventes de la dernière année, tous types de condos confondus, afin de déterminer le prix médian. On apprend ainsi qu’un budget de 350 000 $ permettrait à un acheteur de s’installer à proximité des stations Sauvé, Du Collège, Frontenac et Monk notamment. La station de métro autour de laquelle le prix médian des condos est le plus bas est De la Concorde à Laval (247 000 $) et le plus élevé, Édouard-Montpetit, près de l’Université de Montréal (869 000 $).

Devant la demande, Mme Amoussou compte répéter prochainement l’exercice pour les plex ainsi que pour les maisons unifamiliales, également pour celles situées à l’extérieur de l’île de Montréal.