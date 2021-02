Immobilier

Une tempête de ventes immobilières pour commencer l’année 2021

Le marché de l’immobilier continue à faire boule de neige en ce début d’année, avec des ventes tous azimuts dans les régions de Montréal et de Québec, selon les données colligées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Une seule chose semble freiner ses ardeurs : des stocks de plus en plus dégarnis.